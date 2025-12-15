Под лупа морето край Ахтопол: следят водите след изтеглянето на „Кайрос“

Басейнова дирекция „Черноморски район“ е възложила пробовземане и последващо лабораторно изследване на морските води в района на Ахтопол във връзка с операцията по изтегляне на плавателния съд „Кайрос“ към пристанище Бургас, съобщава БНТ.

Пробите ще бъдат анализирани по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини, като целта е да се проследят евентуални промени в състоянието на морската вода по време на дейностите в морето.

Според информацията, извънредният мониторинг, извършен след инцидента, не е установил замърсяване с нефтопродукти и други опасни вещества. Отчетените стойности са били под границите на определяне на използваните методи за изпитване.

От Министерството на околната среда и водите посочват, че продължават засиленото наблюдение и контрол върху морските води в Черно море и ще информират обществеността при промени в показателите или при данни за замърсяване.