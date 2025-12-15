Поискаха сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк

Европейският парламент съобщи, че е поискано сваляне на имунитета на евродепутата от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк, който е председател на комисията по правни въпроси – органът, който наблюдава подобни процедури.
Жалбата е подадена от един от местните асистенти на Кючюк, съобщиха два източника пред „Евроактив“.
Илхан Кючюк отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на комисията.
С цел избягване на конфликт на интереси, евродепутатът заяви, че ще се оттегли от разглеждането на собствения си случай и временно ще предаде председателството на заместник-председателя на комисията. Очаква се тази роля да бъде поета от първия заместник-председател, германската евродепутатка от ЕНП Марион Валсман.
