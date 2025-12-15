Поискаха сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк

Европейският парламент съобщи, че е поискано сваляне на имунитета на евродепутата от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк, който е председател на комисията по правни въпроси – органът, който наблюдава подобни процедури.

Жалбата е подадена от един от местните асистенти на Кючюк, съобщиха два източника пред „Евроактив“.

Илхан Кючюк отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на комисията.

„За голямо мое учудване, преди няколко дни бях информиран за искане за отмяна на парламентарния ми имунитет“, каза той ден преди пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург.

„Причината за това е жалба, която има за цел да хвърли съмнение върху името ми, репутацията ми и доверието, което съм спечелил през годините както от гражданите, така и от институциите“, добави Кючюк.



С цел избягване на конфликт на интереси, евродепутатът заяви, че ще се оттегли от разглеждането на собствения си случай и временно ще предаде председателството на заместник-председателя на комисията. Очаква се тази роля да бъде поета от първия заместник-председател, германската евродепутатка от ЕНП Марион Валсман.