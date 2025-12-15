НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Поискаха сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк

          0
          62
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейският парламент съобщи, че е поискано сваляне на имунитета на евродепутата от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк, който е председател на комисията по правни въпроси – органът, който наблюдава подобни процедури.

          - Реклама -

          Жалбата е подадена от един от местните асистенти на Кючюк, съобщиха два източника пред „Евроактив“.

          Илхан Кючюк отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на комисията.

          „За голямо мое учудване, преди няколко дни бях информиран за искане за отмяна на парламентарния ми имунитет“, каза той ден преди пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург.

          „Причината за това е жалба, която има за цел да хвърли съмнение върху името ми, репутацията ми и доверието, което съм спечелил през годините както от гражданите, така и от институциите“, добави Кючюк.

          С цел избягване на конфликт на интереси, евродепутатът заяви, че ще се оттегли от разглеждането на собствения си случай и временно ще предаде председателството на заместник-председателя на комисията. Очаква се тази роля да бъде поета от първия заместник-председател, германската евродепутатка от ЕНП Марион Валсман.

          „Смятам, че не съм направил нищо лошо. Възнамерявам да сътруднича пълноценно и конструктивно на компетентните органи“, заяви Илхан Кючюк.

          Европейският парламент съобщи, че е поискано сваляне на имунитета на евродепутата от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк, който е председател на комисията по правни въпроси – органът, който наблюдава подобни процедури.

          - Реклама -

          Жалбата е подадена от един от местните асистенти на Кючюк, съобщиха два източника пред „Евроактив“.

          Илхан Кючюк отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на комисията.

          „За голямо мое учудване, преди няколко дни бях информиран за искане за отмяна на парламентарния ми имунитет“, каза той ден преди пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург.

          „Причината за това е жалба, която има за цел да хвърли съмнение върху името ми, репутацията ми и доверието, което съм спечелил през годините както от гражданите, така и от институциите“, добави Кючюк.

          С цел избягване на конфликт на интереси, евродепутатът заяви, че ще се оттегли от разглеждането на собствения си случай и временно ще предаде председателството на заместник-председателя на комисията. Очаква се тази роля да бъде поета от първия заместник-председател, германската евродепутатка от ЕНП Марион Валсман.

          „Смятам, че не съм направил нищо лошо. Възнамерявам да сътруднича пълноценно и конструктивно на компетентните органи“, заяви Илхан Кючюк.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски настоява замразените руски активи да бъдат използвани за защитата на Украйна

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски призова замразените руски активи да бъдат използвани „за защитата срещу руската агресия“, в момент когато Европейският съюз полага интензивни усилия...
          Политика

          „Спаси София“ с остри критики към доклад за дигитализация на рекламите в метрото

          Красимир Попов -
          Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров е внесъл скандален доклад за „дигитализация на рекламите в метрото“, заявиха Андрей Зографски и Гергин Борисов от...
          Политика

          САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност по модел на НАТО

          Красимир Попов -
          Съединените щати заявиха, че са предложили на Украйна силни гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, и изразиха увереност, че Русия ще ги...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions