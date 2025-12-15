НА ЖИВО
          Politico: Киев се отказа от идеята за създаване на свободна икономическа зона в Донбас

          Украйна е отхвърлила идеята за създаване на демилитаризирана свободна икономическа зона в Донбас, съобщава Politico.

          „Украйна отхвърли това предложение“, съобщи изданието, позовавайки се на френски служител.

          Източникът добави, че въпреки възраженията на европейските страни, САЩ продължават да настояват за териториални отстъпки от Киев.

          Миналата седмица Politico съобщи, че в опит да привлече Доналд Тръмп, Украйна е предложила създаването на свободна икономическа зона в Донбас, където „биха могли да се преследват американски бизнес интереси“. Тръмо отбеляза, че тази идея може да проработи.

          - Реклама -

