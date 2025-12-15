ПП–ДБ искат връщане на пълното машинно гласуване на фона на все по-вероятни предсрочни избори

Реакции от двете най-големи парламентарни групи последваха оставката на правителството и старта на конституционната процедура. От ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да правят опит за съставяне на нов кабинет, позиция, която бе потвърдена и от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Така перспективата за предсрочни парламентарни избори става все по-реалистична.

В този контекст от ПП-ДБ обявиха намерение да внесат предложение за възстановяване на пълното машинно гласуване. Идеята е устройствата отново да отчитат и броят подадените гласове, а не да се използват единствено като принтери. Подобен модел беше прилаган през 2021 и 2022 г., преди промените в Изборния кодекс, с които броенето отново стана ръчно.