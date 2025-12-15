НА ЖИВО
          ПП–ДБ искат връщане на пълното машинно гласуване на фона на все по-вероятни предсрочни избори

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Реакции от двете най-големи парламентарни групи последваха оставката на правителството и старта на конституционната процедура. От ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да правят опит за съставяне на нов кабинет, позиция, която бе потвърдена и от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Така перспективата за предсрочни парламентарни избори става все по-реалистична.

          В този контекст от ПП-ДБ обявиха намерение да внесат предложение за възстановяване на пълното машинно гласуване. Идеята е устройствата отново да отчитат и броят подадените гласове, а не да се използват единствено като принтери. Подобен модел беше прилаган през 2021 и 2022 г., преди промените в Изборния кодекс, с които броенето отново стана ръчно.

          Украйна, Газа и Китай – във фокуса на външните министри от ЕС днес

          Десислава Димитрова -
          Външните министри на страните от ЕС се събират днес на заседание в Брюксел, съобщи ДПА. Очаква се разговорите да обхванат три ключови теми – ситуацията в Украйна, развитието в Близкия изток, както и отношенията между ЕС и Китай.
          Общество

          Боровец и Банско отново сред най-изгодните зимни курорти за британските скиори

          Десислава Димитрова -
          Боровец и Банско за поредна година заемат челни позиции в класацията на най-изгодните зимни дестинации за туристи от Великобритания.
          Политика

          Радев започва консултациите след оставката на кабинета на Росен Желязков

          Десислава Димитрова -
          Точно в 10:00 ч. тази сутрин при президента започват консултациите, свикани след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков в резултат на многохилядните протести.

