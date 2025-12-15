НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Президентът на Полша: ЕС няма място при обсъждането на териториалните въпроси за Украйна

          0
          104
          Карол Навроцки
          Карол Навроцки
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейският съюз няма място в обсъждането на териториални въпроси в преговорите за уреждането на конфликта в Украйна, заяви президентът на Полша Карол Навроцки.

          - Реклама -

          „Териториалните въпроси трябва да се обсъждат изключително между САЩ, Украйна и Русия“, заяви той.

          Държавният глава отдаде отсъствието на Варшава от няколко преговорни формата за Украйна на отслабените позиции на премиера Доналд Туск сред западните партньори. Навроцки обаче отбеляза, че все още се надява да седне на една маса за преговори с лидерите на Русия, САЩ и Украйна.

          Европейският съюз няма място в обсъждането на териториални въпроси в преговорите за уреждането на конфликта в Украйна, заяви президентът на Полша Карол Навроцки.

          - Реклама -

          „Териториалните въпроси трябва да се обсъждат изключително между САЩ, Украйна и Русия“, заяви той.

          Държавният глава отдаде отсъствието на Варшава от няколко преговорни формата за Украйна на отслабените позиции на премиера Доналд Туск сред западните партньори. Навроцки обаче отбеляза, че все още се надява да седне на една маса за преговори с лидерите на Русия, САЩ и Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Арести на полицаи в Ловеч и София: наркотици, пари и злато при акция срещу ОПГ

          Пламена Ганева -
          Акция срещу организирана престъпна група, в която участват и действащи служители на МВР, е проведена на територията на Ловеч и София. В хода на...
          Война

          ВСУ стабилизираха положението си в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) донякъде са стабилизирали положението си на фронта в Днепропетровска област. Това е постигнато чрез предислоциране на по-голямата част от...
          Война

          Ситуацията за руската армия бързо се влошава в западната част на Купянск

          Иван Христов -
          Ситуацията за руската армия продължава бързо да се влошава в западната част на град Купянск, Харковска област, пише руският военен блогер Юрий Подоляка в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions