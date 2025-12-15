Президентът на Полша: ЕС няма място при обсъждането на териториалните въпроси за Украйна

Европейският съюз няма място в обсъждането на териториални въпроси в преговорите за уреждането на конфликта в Украйна, заяви президентът на Полша Карол Навроцки.

„Териториалните въпроси трябва да се обсъждат изключително между САЩ, Украйна и Русия“, заяви той.

Държавният глава отдаде отсъствието на Варшава от няколко преговорни формата за Украйна на отслабените позиции на премиера Доналд Туск сред западните партньори. Навроцки обаче отбеляза, че все още се надява да седне на една маса за преговори с лидерите на Русия, САЩ и Украйна.