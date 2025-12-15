НА ЖИВО
      понеделник, 15.12.25
          Радев продължава консултациите с партиите след оставката на кабинета „Желязков"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На 16 декември ще се проведат вторите консултации на парламентарно представените партии с президента Румен Радев, предаде репортер на БГНЕС.

          Държавният глава ще приеме на „Дондуков 2“ от 10:00 часа представители на парламентарната група на „Възраждане“, а от 11:30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“. Консултациите се провеждат в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията.

          До тях се стигна, след като правителството на премиера Росен Желязков подаде оставка в четвъртък, която беше гласувана и приета на следващия ден в Народното събрание.

          Седмицата започна с разговори на президента с двете най-големи политически сили в 51-вото Народно събрание – ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. По време на срещите и двете формации се обединиха около позицията, че настоящият парламент не може да излъчи ново правителство, както и че до края на годината трябва да бъде приет удължителен бюджет.

          Паралелно с консултациите при държавния глава се проведе и заседание на Министерския съвет, на което правителството в оставка прие удължителния бюджет, който по думите на премиера Росен Желязков трябва да гарантира стабилността на държавата – за гражданите и бизнеса – през следващите месеци.

          Разговорът между президента Радев и заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева започна с напрежение, породено от коментар на Радев относно отсъствието на лидера на коалицията Бойко Борисов от срещата.

          Сачева обвини Радев, че е превърнал президентството в партийна централа, и му напомни, че седем от 11-те служебни правителства след 1989 г. са назначени от него, което според нея показва, че той не може да бъде възприеман като обединител на нацията – една от ключовите функции на президентската институция.

          Тя отбеляза, че въпреки различията с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“, са успели да седнат на една маса и да съставят правителство.

          „Нашата цел беше да спрем тази спирала от избори и да дадем глътка стабилност“, заяви Сачева и посочи като резултати членството на България в Шенген и еврозоната.

          Тя призова президента бързо да насрочи нови избори и ясно да заяви дали ще участва в тях.

          По време на консултациите с ПП-ДБ Асен Василев подчерта, че управление в рамките на настоящия парламент е невъзможно, и настоя удължителният закон за бюджета да бъде внесен и приет до края на годината.

          Божидар Божанов акцентира върху необходимостта от промени в Изборния кодекс, за да бъде въведено изцяло машинно гласуване, като подчерта, че ще се търси консенсус по темата. По думите му удължителният бюджет и промените в ИК са най-важните приоритети.

          Атанас Атанасов постави въпрос, който според него вълнува българското общество:

          „Сега разговаряме с президента или с конкурента?“

          На въпроса не последва конкретен отговор, като Радев заяви, че в момента провежда конституционни консултации след падането на правителството, а не обсъжда хипотетичен бъдещ политически проект.

