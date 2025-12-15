Радев започва консултациите след оставката на кабинета на Росен Желязков

Точно в 10:00 ч. тази сутрин при президента започват консултациите, свикани след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков в резултат на многохилядните протести.

Първи на среща с държавния глава ще влязат представители на парламентарната група на ГЕРБ–СДС.

От 11:30 ч. на „Дондуков“ 2 се очаква да пристигнат и представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Към момента график за разговорите с останалите парламентарни сили не е обявен.