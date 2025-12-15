НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радев започва консултациите след оставката на кабинета на Росен Желязков

          0
          30
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Точно в 10:00 ч. тази сутрин при президента започват консултациите, свикани след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков в резултат на многохилядните протести.

          - Реклама -
          ПП-ДБ с молба към Радев: Предсрочните избори да са през март, когато няма преспи ПП-ДБ с молба към Радев: Предсрочните избори да са през март, когато няма преспи

          Първи на среща с държавния глава ще влязат представители на парламентарната група на ГЕРБ–СДС.

          Хипотези за политически проект на Румен Радев след оставката на кабинета „Желязков“ Хипотези за политически проект на Румен Радев след оставката на кабинета „Желязков“

          От 11:30 ч. на „Дондуков“ 2 се очаква да пристигнат и представители на Продължаваме промяната – Демократична България. Към момента график за разговорите с останалите парламентарни сили не е обявен.

          Точно в 10:00 ч. тази сутрин при президента започват консултациите, свикани след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков в резултат на многохилядните протести.

          - Реклама -
          ПП-ДБ с молба към Радев: Предсрочните избори да са през март, когато няма преспи ПП-ДБ с молба към Радев: Предсрочните избори да са през март, когато няма преспи

          Първи на среща с държавния глава ще влязат представители на парламентарната група на ГЕРБ–СДС.

          Хипотези за политически проект на Румен Радев след оставката на кабинета „Желязков“ Хипотези за политически проект на Румен Радев след оставката на кабинета „Желязков“

          От 11:30 ч. на „Дондуков“ 2 се очаква да пристигнат и представители на Продължаваме промяната – Демократична България. Към момента график за разговорите с останалите парламентарни сили не е обявен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Боровец и Банско отново сред най-изгодните зимни курорти за британските скиори

          Десислава Димитрова -
          Боровец и Банско за поредна година заемат челни позиции в класацията на най-изгодните зимни дестинации за туристи от Великобритания.
          Политика

          Зеленски се отказва от членство в НАТО срещу гаранции за сигурност на Запада по време на мирните преговори в Берлин

          Красимир Попов -
          Украйна е готова да се откаже от целта си за членство в НАТО в замяна на правно обвързващи западни гаранции за сигурност като компромис...
          Общество

          Румен Радев: Ханука носи силно послание за мир и толерантност във време на изпитания

          Красимир Попов -
          Празникът Ханука е не само неразделна част от историята на еврейския народ, но и символ на надеждата за мир и разбирателство в период, когато...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions