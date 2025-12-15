НА ЖИВО
          Разбиха протестната прасе-касичка на ПП в Триъгълника на властта (СНИМКИ)

          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Поставената от „Продължаваме промяната“ (ПП) протестна арт инсталация – огромната прасе-касичка в Триъгълника на властта между парламента, Министерския съвет и президентството – е била разрушена, съобщиха читатели на Dariknews.bg.

          Голямото розово прасе, поставено в края на ноември като прочит на ПП за Бюджет 2026, символизираше според партията непрозрачния и необсъден проект. Асен Василев, лидер на ПП и депутат от ПП–ДБ, призова бюджетът да не бъде приеман, тъй като не е преминал през одобрението на социалните партньори в Тристранния съвет. Това доведе до серия от протести, в рамките на които беше поставена и инсталацията.

          На 10 декември, само часове преди най-масовия протест, довел до оставката на правителството, до прасето беше добавен и жълт диван, наречен от организаторите „Диван Диван“.

          „Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам – и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака, за да оставиш своето послание към Слави – човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие“,

          заявиха тогава от ПП.

          Диванът остава непокътнат, като до него е поставена табела „Кой разпореди това безобразие“.

          Снимка: Facebook

          Все още няма яснота кой и защо е разрушил инсталацията.

          На 10 декември вечерта стотици хиляди граждани протестираха в София, в десетки градове из страната и в чужбина с искане за оставка на кабинета. В столицата протестиращите изпълниха пространството от бул. „Витоша“ до Ректората на Софийския университет. Към демонстрацията се присъединиха и студенти от различни висши училища.

          На 11 декември премиерът Росен Желязков подаде официално оставка, която по-късно беше единодушно гласувана от депутатите.

          Снимка: Facebook

