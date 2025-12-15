Рокада в БФВТ – Асен Златев замени Стефан Ботев

Асен Златев е новият президент на федерацията по вдигане на тежести. Рокадата стана факт след като Стефан Ботев бе освободен от поста. Събитията станаха факт по време на общото събрание на централата, на което присъстваха 33 от 36 клуба. На събитието се появи и Карлос Насар.

Ботев беше освободен с 20 на 10 гласа.

Освен олимпийски шампион от Москва 1980, Асен Златев е трикратен световен и петкратен европейски първенец. Неведнъж Карлос Насар го е сочил за свой пример в спорта.

Златев заяви, че не се вижда на президентския пост за дълъг период, а само докато се стабилизира ситуацията. Той призова Стефан Ботев да не се обжалват решенията в съда.

“Ще разчитам на договорените от сегашното ръководство на БФВТ средства. Надявам се Делян Пеевски да продължи да помага на българските щанги” – заяви Асен Златев.

Извънредното общо събрание се свика от недоволни клубове, които се подписаха под текста, че Ботев не се отчита пред Управителния съвет и взима еднолични решения.