Рома надигна глава срещу Комо 

Рома победи Комо с минималното 1:0 в последния двубой от 15-и кръг на италианската Серия „А“.

Мачът бе на стадион „Олимпико“ в Рим.

Уесли отбеляза единственото попадение в срещата в 61-ата минута.

Рома е 4-и в класирането с 30 точки, а Комо – 7-и с 24 пункта.