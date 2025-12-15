Рома надигна глава срещу Комо 

НА ЖИВО
          Рома победи Комо с минималното 1:0 в последния двубой от 15-и кръг на италианската Серия „А“. 

          Мачът бе на стадион „Олимпико“ в Рим. 

          Уесли отбеляза единственото попадение в срещата в 61-ата минута.

          Рома е 4-и в класирането с 30 точки, а Комо – 7-и с 24 пункта.

          - Реклама -

