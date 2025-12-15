НА ЖИВО
          Рунаците нанесоха удари по съоръжения за доставки на западно оръжие за ВСУ

          Руската армия е атакувала съоръжения, използвани за доставка на западни оръжия за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          „Оперативно-тактическата авиация, ударните дронове, ракетните войски и артилерията на групировките на руските въоръжени сили унищожиха съоръжения на транспортната инфраструктура, участващи в доставката на западни оръжия до Украйна“, се казва в доклада.

          Руската армия също така е ударила складове за боеприпаси и гориво и е поразила временни пунктове за разполагане на украинската армия и наемници в 167 области.

