Русия в най-скоро време може да загуби 300 хеликоптера Ми-8

Около 300 остарели хеликоптера Ми-8 в Русия може да бъдат изведени от експлоатация в рамките на пет години, тъй като експлоатационният им срок е почти изчерпан, пише „Известия“, позовавайки се на среща между „Вертолеты России“ и превозвачи.

- Реклама -

В края на тази година за около 20 остарели Ми-8Т вече беше отказано удължаване на експлоатационния им срок. Други 40 по-стари машини може да бъдат изведени от експлоатация през 2026 г.

Според експерти, ако индустрията загуби 50-60 хеликоптера през следващата година поради неудължаване на експлоатационния им срок, това може да доведе до недостиг на оборудване, прекъсвания в транспорта и трудности при изпълнението на договорите.

Общо около 300 хеликоптера Ми-8, произведени преди 1991 г., са в експлоатация в Русия. Експлоатационният им срок се удължава всеки път, но това не може да се прави безкрайно поради изискванията за безопасност на полетите и федералните авиационни разпоредби.

Една от посочените причини за оперативните ограничения са проблеми с опашната греда на по-старите Ми-8Т, където под натоварване могат да се образуват пукнатини. Този дефект е труден за отстраняване.

Средно 40-годишните машини имат около 15 000 летателни часа, докато определеният от производителя им лимит за обслужване е 20 000. Следователно, те все още имат известен живот, но той е доста ограничен.

Авиокомпаниите няма да могат бързо да заменят по-старите хеликоптери с нови поради намаляването на преференциалния лизинг и недостатъчното производство. Индустрията иска 5-10 години и преференциален лизинг, за да премине плавно към нови самолети.

Освен производството, има и други предизвикателства, по-специално оперативните разходи. Цената на летателен час за по-старите Ми-8Т варира от 250 000 до 320 000 рубли, докато за по-новите модели Ми-8АМТ е от 400 000 до 500 000 рубли. Следователно, преходът към нови машини ще увеличи цените на търговските полети.