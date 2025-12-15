НА ЖИВО
          Руската армия отхвърли ВСУ на левия бряг на река Гайчур при Гуляйполе, форсира реката при Еленоконстантиновка

          Варваровка
          Варваровка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След кратко затишие руската групировка войски „Восток“ продължава настъплението си на запад в района на Гуляйполе. Руски щурмови части са отхвърлили Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Варваровка на левия бряг на Гайчур, а в съседната Еленоконстантиновка те се опитват да форсират реката, пише „Рибар“.

          Украинските сили дълго време са се опитвали да предотвратят загубата на контрол над селото и са предислоцирали части от 225-ти щурмов полк, който през последните месеци действаше като „пожарна бригада“ на ВСУ.

          Те обаче не са успели да стабилизират ситуацията: руски оператори на дронове са изолирали украинската пехота от снабдяване, след което останките са довършени от щурмови части от групировката войски „Восток“. Няколко опорни пункта по-на юг също са попаднали под руски контрол.

          В момента щурмова руската армия щурмува съседната Еленоконстантиновка, за да установи плацдарм на десния бряг на река Гайчур. Това ще им позволи да проникнат през отбранителната линия на ВСУ по поречието на реката и да напреднат по-на запад, заобикаляйки укрепения район на Гуляйполе.

          ВСУ вече е успял да разположи подкрепления в самия Гуляйполе и да формира нова отбранителна линия по поречието на реката, забавяйки настъплението на руските въоръжени сили. Пробив северно от града отново ще принуди ВСУ да разпръснат малкото си боеспособни резерви по фронтовата линия.

