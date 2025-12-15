Руската армия е преминала река Гайчур и е превзела населеното място Песчаное в Днепропетровска област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

- Реклама -

Песчаное е село в Покровски район на Днепропетровска област с население от приблизително 18 души. Намира се на границата със Запорожка област на западния бряг на река Гайчур, на 3 километра западно от превзетата от руската армия, според предварителни данни, Даниловка.

Щурмовици от руската групировка войски „Восток“ са успели да преминат водната преграда, по която минава украинската отбранителна линия, и да поемат контрол над територия с площ над 3 квадратни километра, унищожавайки над два взвода военнослужещи от украинските въоръжени сили от 92-ра отделна десантно-щурмова бригада, повече от седем единици техника и приблизително 20 хексакоптера тип „Баба Яга“. Загубата на Песчаное заплашва ВСУ с разрушаване на фронта на това направление.