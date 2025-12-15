НА ЖИВО
          Руската армия премина Гайчур и превзе Песчаное в Днепропетровска област

          Руската армия е преминала река Гайчур и е превзела населеното място Песчаное в Днепропетровска област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          Песчаное е село в Покровски район на Днепропетровска област с население от приблизително 18 души. Намира се на границата със Запорожка област на западния бряг на река Гайчур, на 3 километра западно от превзетата от руската армия, според предварителни данни, Даниловка.

          Щурмовици от руската групировка войски „Восток“ са успели да преминат водната преграда, по която минава украинската отбранителна линия, и да поемат контрол над територия с площ над 3 квадратни километра, унищожавайки над два взвода военнослужещи от украинските въоръжени сили от 92-ра отделна десантно-щурмова бригада, повече от седем единици техника и приблизително 20 хексакоптера тип „Баба Яга“. Загубата на Песчаное заплашва ВСУ с разрушаване на фронта на това направление.

          20 млн. лева повече за културата: Кабинетът подкрепя сценичните изкуства

          Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 20 млн. лева по бюджета на Министерството на културата за 2025 г.,...
          Руската армия отхвърли ВСУ на левия бряг на река Гайчур при Гуляйполе, форсира реката при Еленоконстантиновка

          След кратко затишие руската групировка войски „Восток" продължава настъплението си на запад в района на Гуляйполе. Руски щурмови части са отхвърлили Въоръжените сили на...
          Командирът на 93-а механизирана бригада на ВСУ посочи три причини, заради които Украйна губи своите градове

          Макар присъствието на командирите директно на позициите им вдъхновява войниците, то създава допълнителни рискове за маскировката. Това заяви Шамил Крутков, командир на 93-а механизирана...

