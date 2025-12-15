НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руски десантчик е превзел сам опорен пункт на ВСУ

          0
          2
          Руски десантчик
          Руски десантчик
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Десантчик с позивна Грант от 11-а отделна гвардейска десантно-щурмова бригада на Въздушно-десантните войски (ВДВ) на Русия сам е превзел опорен пункт на Въоръжените силиу на Украйна (ВСУ), съобщи пред РИА Новости неговият колега от групировка войски „Днепър“ с позивна Филин.

          - Реклама -

          „Младо момче с позивна Грант. На пръв поглед изглеждаше обикновен. Когато пристигна и имаше разговор и тренировка на полигона, не очаквах да се държи и да се справи по начина, по който го направи, изобщо не очаквах. Но се представи като опитен ветеран“, заяви той.

          Според Филин, войниците са имали задачата да превземат малък опорен пункт, но един от тях е ранен по пътя и трябва да бъде евакуиран. Грант решава да не се оттегля и продължава да се бие.

          „Той успява да напредне, да стреля, да хвърля гранати по врага и да превземе опорен пункт. <…> Трима или четирима души се изправят срещу него. Всички очевидно са изненадани, че такъв млад човек може да направи такова нещо“, добавя Филин.

          Днепровската групировка на Русия води бойни действия в Херсонска и Запорожка области.

          Десантчик с позивна Грант от 11-а отделна гвардейска десантно-щурмова бригада на Въздушно-десантните войски (ВДВ) на Русия сам е превзел опорен пункт на Въоръжените силиу на Украйна (ВСУ), съобщи пред РИА Новости неговият колега от групировка войски „Днепър“ с позивна Филин.

          - Реклама -

          „Младо момче с позивна Грант. На пръв поглед изглеждаше обикновен. Когато пристигна и имаше разговор и тренировка на полигона, не очаквах да се държи и да се справи по начина, по който го направи, изобщо не очаквах. Но се представи като опитен ветеран“, заяви той.

          Според Филин, войниците са имали задачата да превземат малък опорен пункт, но един от тях е ранен по пътя и трябва да бъде евакуиран. Грант решава да не се оттегля и продължава да се бие.

          „Той успява да напредне, да стреля, да хвърля гранати по врага и да превземе опорен пункт. <…> Трима или четирима души се изправят срещу него. Всички очевидно са изненадани, че такъв млад човек може да направи такова нещо“, добавя Филин.

          Днепровската групировка на Русия води бойни действия в Херсонска и Запорожка области.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Земетресение от 4,2 по Рихтер разтърси турския окръг Хатай

          Пламена Ганева -
          Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 12:20 ч. местно време (11:20 ч. българско време) в южния турски окръг...
          Политика

          Кабинетът предлага удължителен бюджет, за да гарантира плащанията през 2026 г.

          Пламена Ганева -
          Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането...
          Война

          ЕС удари с нови санкции „сенчестия флот“ на Русия

          Иван Христов -
          Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу пет физически лица и четири организации за подкрепа на „сенчестия флот“ на Русия и нейната верига за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions