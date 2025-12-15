Десантчик с позивна Грант от 11-а отделна гвардейска десантно-щурмова бригада на Въздушно-десантните войски (ВДВ) на Русия сам е превзел опорен пункт на Въоръжените силиу на Украйна (ВСУ), съобщи пред РИА Новости неговият колега от групировка войски „Днепър“ с позивна Филин.

„Младо момче с позивна Грант. На пръв поглед изглеждаше обикновен. Когато пристигна и имаше разговор и тренировка на полигона, не очаквах да се държи и да се справи по начина, по който го направи, изобщо не очаквах. Но се представи като опитен ветеран“, заяви той.

Според Филин, войниците са имали задачата да превземат малък опорен пункт, но един от тях е ранен по пътя и трябва да бъде евакуиран. Грант решава да не се оттегля и продължава да се бие.

„Той успява да напредне, да стреля, да хвърля гранати по врага и да превземе опорен пункт. <…> Трима или четирима души се изправят срещу него. Всички очевидно са изненадани, че такъв млад човек може да направи такова нещо“, добавя Филин.

Днепровската групировка на Русия води бойни действия в Херсонска и Запорожка области.