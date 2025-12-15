НА ЖИВО
          Война

          Руснаците атакуваха Украйна с повече от 150 дрона

          Шахед
          Шахед
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 15 декември (от 18:00 часа на 14 декември) руските сили атакуваха Украйна, използвайки 153 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“ и други типове, съобщиха украинските ВВС в Telegram.

          Руснаците са изстреляли дроновете от районите на Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Милерово и Шаталово, както и от нос Чауда и село Гвардейское в Крим. Приблизително 90 от използваните дронове са били „Шахеди“.

          Въздушната атака е била отблъсната от украинската авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за електронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили.

          Според предварителни данни към 9:00 часа сутринта силите за противовъздушна отбрана са неутрализирали 133 руски дрона в северната, южната и източната част на страната.

          Регистрирани са 17 ударни безпилотни летателни апарата, поразили 10 места.

