Екипажи на безпилотни летателни апарати (БЛА) и артилеристи от групировка войски „Юг“ на Русия са унищожили гаубица Д-30, център за управление на БЛА, бункери и временни пунктове за разполагане на войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) край Константиновка в Донецка област. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Според министерството, украинската гаубица Д-30 е била унищожена от оператори на БЛА, след като разузнавателен самолет от 6-та мотострелкова дивизия е предал координатите на целта. Операторите също така са локализирали и унищожили два октокоптера Р-18 на ВСУ във въздуха през нощта.

Освен това, оператори на БЛА от 6-та мотострелкова дивизия са блъснали дрон с инсталиран ретранслатор, като по този начин са лишили украинските оператори от възможности за въздушни операции на далечни разстояния.

В жилищен район в Новоселовка, удар с дрон FPV е унищожил център за управление на БЛА на ВСУ. Освен това, на Константиновско направление, оператори на 72-ра отделна мотострелкова бригада са локализирали и унищожили два временни пункта за разполагане, в които са били разположени украински войници.

Междувременно руската артилерия със 152-милиметровата гаубица „Мста-Б“ край село Бересток е унищожила шест бункера на ВСУ, идентифицирани от оператори на дронове.