      понеделник, 15.12.25
          Война

          Руснаците унищожиха гаубица и блиндажи на ВСУ в Константиновка

          Руска артилерия
          Руска артилерия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Екипажи на безпилотни летателни апарати (БЛА) и артилеристи от групировка войски „Юг“ на Русия са унищожили гаубица Д-30, център за управление на БЛА, бункери и временни пунктове за разполагане на войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) край Константиновка в Донецка област. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          Според министерството, украинската гаубица Д-30 е била унищожена от оператори на БЛА, след като разузнавателен самолет от 6-та мотострелкова дивизия е предал координатите на целта. Операторите също така са локализирали и унищожили два октокоптера Р-18 на ВСУ във въздуха през нощта.

          Освен това, оператори на БЛА от 6-та мотострелкова дивизия са блъснали дрон с инсталиран ретранслатор, като по този начин са лишили украинските оператори от възможности за въздушни операции на далечни разстояния.

          В жилищен район в Новоселовка, удар с дрон FPV е унищожил център за управление на БЛА на ВСУ. Освен това, на Константиновско направление, оператори на 72-ра отделна мотострелкова бригада са локализирали и унищожили два временни пункта за разполагане, в които са били разположени украински войници.

          Междувременно руската артилерия със  152-милиметровата гаубица „Мста-Б“ край село Бересток е унищожила шест бункера на ВСУ, идентифицирани от оператори на дронове.

