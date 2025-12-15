Съдът преценява мярката за неотклонение на задържаните столични полицаи

Съдът предстои да реши дали да остави в ареста високопоставените столични полицаи, задържани при акция в петък. Разследването е за наркотрафик и участие в организирана престъпна група.

Сред арестуваните са началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор „Наркотици“, както и още двама служители на МВР. При операцията бяха задържани и други 12 души, заподозрени, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор Стъкларя.

По данни от разследването групата е действала на територията на Пето РПУ, като е прикривала незаконната дейност по разпространение на наркотици.