          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Съдът преценява мярката за неотклонение на задържаните столични полицаи

          Снимка: 24chasa.bg
          Дамяна Караджова
          Съдът предстои да реши дали да остави в ареста високопоставените столични полицаи, задържани при акция в петък. Разследването е за наркотрафик и участие в организирана престъпна група.

          Сред арестуваните са началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор „Наркотици“, както и още двама служители на МВР. При операцията бяха задържани и други 12 души, заподозрени, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор Стъкларя.

          Около 20 задържани на антиправителствения протест в София, сред тях непълнолетен и издирван мъж Около 20 задържани на антиправителствения протест в София, сред тях непълнолетен и издирван мъж

          По данни от разследването групата е действала на територията на Пето РПУ, като е прикривала незаконната дейност по разпространение на наркотици.

          Около 20 задържани на антиправителствения протест в София, сред тях непълнолетен и издирван мъж Около 20 задържани на антиправителствения протест в София, сред тях непълнолетен и издирван мъж

          Украйна, Газа и Китай – във фокуса на външните министри от ЕС днес

          Десислава Димитрова -
          Външните министри на страните от ЕС се събират днес на заседание в Брюксел, съобщи ДПА. Очаква се разговорите да обхванат три ключови теми – ситуацията в Украйна, развитието в Близкия изток, както и отношенията между ЕС и Китай.
          Политика

          ПП–ДБ искат връщане на пълното машинно гласуване на фона на все по-вероятни предсрочни избори

          Дамяна Караджова -
          Реакции от двете най-големи парламентарни групи последваха оставката на правителството и старта на конституционната процедура.
          Политика

          Радев започва консултациите след оставката на кабинета на Росен Желязков

          Десислава Димитрова -
          Точно в 10:00 ч. тази сутрин при президента започват консултациите, свикани след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков в резултат на многохилядните протести.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

