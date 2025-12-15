САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност по модел на НАТО

Съединените щати заявиха, че са предложили на Украйна силни гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, и изразиха увереност, че Русия ще ги приеме, определяйки инициативата като потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната, предаде АФП.

Американски официални представители определиха часовете преговори в Берлин с президента Володимир Зеленски като положителни и съобщиха, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп ще проведе по-късно на 15 декември телефонни разговори както с украинския лидер, така и с европейски партньори, с цел да придвижи споразумението напред.

В същото време от Вашингтон подчертаха, че и Украйна трябва да приеме сделката, която според тях ще осигури гаранции за сигурност, съответстващи на член 5 на НАТО — принципът за колективна отбрана, при който нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички.

„Основата на това споразумение по същество е да се осигурят наистина, наистина силни гаранции — подобни на член 5 — както и много силно възпиране чрез мащаба на украинските въоръжени сили“, заяви американски официален представител при условие за анонимност.

„Тези гаранции няма да бъдат на масата завинаги. Те са на масата в момента, ако бъде постигнато заключение по правилния начин“, добави той.

По-рано Доналд Тръмп изключи възможността за формално присъединяване на Украйна към НАТО и определи стремежите на Киев към членство в алианса като една от причините за руската инвазия през 2022 г.

Въпреки това друг американски официален представител изрази увереност, че Русия ще подкрепи предложената сделка.

„Мисля, че украинците, както и европейците, биха ви казали, че това е най-стабилният пакет от гаранции за сигурност, който някога са виждали. Това е изключително силен пакет“, заяви той.

„Надявам се, че руснаците ще го разгледат и ще си кажат: ‘Това е приемливо, защото нямаме намерение — приемаме ги по думите им — да го нарушаваме’. Но ако има нарушения, те ще бъдат адресирани чрез този пакет за сигурност“, добави представителят.

Първият американски официален източник призна, че все още няма споразумение по въпроса за територията. Тръмп нееднократно е заявявал, че Украйна неизбежно ще трябва да отстъпи територии на Русия — изход, който Володимир Зеленски определя като неприемлив след почти четири години отбрана на страната.

Същият източник посочи, че САЩ са обсъдили със Зеленски идеята за създаване на „икономическа свободна зона“ в районите, които в момента са обект на военен спор.

„Отделихме много време да дефинираме какво би означавало това и как би функционирало. В крайна сметка, ако успеем да го изясним, тогава ще бъде въпрос на страните да уредят окончателните въпроси, свързани със суверенитета“, заяви той.

Разговорите в Берлин са били водени от Стив Уиткоф — бизнес партньор и глобален преговарящ на Тръмп — и от Джаред Къшнър, зет на текущия президент на Америка.