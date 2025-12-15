САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност по модел на НАТО

Съединените щати заявиха, че са предложили на Украйна силни гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, и изразиха увереност, че Русия ще ги приеме, определяйки инициативата като потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната, предаде АФП.
Американски официални представители определиха часовете преговори в Берлин с президента Володимир Зеленски като положителни и съобщиха, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп ще проведе по-късно на 15 декември телефонни разговори както с украинския лидер, така и с европейски партньори, с цел да придвижи споразумението напред.
В същото време от Вашингтон подчертаха, че и Украйна трябва да приеме сделката, която според тях ще осигури гаранции за сигурност, съответстващи на член 5 на НАТО — принципът за колективна отбрана, при който нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички.
По-рано Доналд Тръмп изключи възможността за формално присъединяване на Украйна към НАТО и определи стремежите на Киев към членство в алианса като една от причините за руската инвазия през 2022 г.
Въпреки това друг американски официален представител изрази увереност, че Русия ще подкрепи предложената сделка.
Първият американски официален източник призна, че все още няма споразумение по въпроса за територията. Тръмп нееднократно е заявявал, че Украйна неизбежно ще трябва да отстъпи територии на Русия — изход, който Володимир Зеленски определя като неприемлив след почти четири години отбрана на страната.
Същият източник посочи, че САЩ са обсъдили със Зеленски идеята за създаване на „икономическа свободна зона“ в районите, които в момента са обект на военен спор.
Разговорите в Берлин са били водени от Стив Уиткоф — бизнес партньор и глобален преговарящ на Тръмп — и от Джаред Къшнър, зет на текущия президент на Америка.