      понеделник, 15.12.25
          Сблъсъци в гватемалския град Нахуала с 13 жертви

          Снимка: Moises Castillo/AP Photo/picture alliance
          Сблъсъците в гватемалския град Нахуала, населен предимно с коренно население, са довели до 13 жертви, заяви кметът на града пред АФП, като обвини армията за инцидента.

          „Тринадесет души бяха брутално убити в засада, извършена от гватемалската армия и хора от Санта Катарина Икстауакан“, заяви Мануел Гарчай, отхвърляйки официалните данни на правителството, според които загиналите са петима.

          Разположени западно от град Гватемала, Нахуала и Санта Катарина Икстауакан водят спор за границата между двете общности на маите повече от век, който през последните години е довел до жертви.

