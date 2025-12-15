Сблъсъци в гватемалския град Нахуала с 13 жертви

Сблъсъците в гватемалския град Нахуала, населен предимно с коренно население, са довели до 13 жертви, заяви кметът на града пред АФП, като обвини армията за инцидента.
Разположени западно от град Гватемала, Нахуала и Санта Катарина Икстауакан водят спор за границата между двете общности на маите повече от век, който през последните години е довел до жертви.
Сблъсъците в гватемалския град Нахуала, населен предимно с коренно население, са довели до 13 жертви, заяви кметът на града пред АФП, като обвини армията за инцидента.
Разположени западно от град Гватемала, Нахуала и Санта Катарина Икстауакан водят спор за границата между двете общности на маите повече от век, който през последните години е довел до жертви.