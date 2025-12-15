Шансовете за „репарационен заем“ за Украйна се стапят: Пет страни се присъединиха към исканията на Белгия

Шансовете на Украйна да получи репарационен заем със замразените руски активи от Европейския съюз „се стапят“. Пет държави се присъединиха към исканията на Белгия за намиране на алтернативни механизми за финансиране на Киев, съобщава Politico.

Изданието припомня, че ЕС от месеци се опитва да убеди белгийския премиер Барт де Вевер да се съгласи да използва паричната стойност на 185 милиарда евро руски държавни активи, замразени в брюкселския депозитар Euroclear, за финансиране и въоръжаване на Украйна. Останалите 25 милиарда евро се състоят от други замразени руски активи в страни от ЕС.

„Знак, че шансовете за сделка се влошават, е, че Италия, третата по големина икономика в ЕС, подкрепи исканията на Белгия за намиране на алтернативни механизми за финансиране на Украйна. Малта и България също подписаха съответно писмо в петък“, се казва в статията.

Новият чешки премиер Андрей Бабиш също отхвърли този план в неделя.

„Колкото повече такива случаи има, толкова по-вероятно е да се наложи да се намерят други решения“, казва дипломат пред изданието.

Отбелязва се, че тези пет държави – дори и да се присъединят към проруските Унгария и Словакия – не са в състояние да формират блокиращо малцинство, но публичната им критика подкопава надеждите на Европейската комисия за постигане на политическо споразумение тази седмица. Срещата на посланиците на ЕС, насрочена за неделя вечер, е отложена за понеделник.

Politico съобщава, че въпреки че напрегнатата дипломация в последния момент е породила опасения, че средствата може да не бъдат одобрени до края на годината, а Украйна отчаяно се нуждае от тях, трима дипломати са уверили, че планът остава в сила и че в момента не се разглеждат алтернативи. Те добавиха, че Белгия работи конструктивно с проекторешенията, като активно предлага изменения в документа, който посланиците ще разгледат в понеделник.

„Решението за руските активи е решение за бъдещето на Европа и дали ЕС ще остане влиятелен играч. Няма план Б“, подчерта германският служител.

Междувременно Bloomberg съобщава, че Централната банка на Русия е завела дело, с което иска 18,2 трилиона рубли (229 милиарда долара) от Euroclear.

Отбелязва се, че в петък руската централна банка обяви, че ще съди белгийския депозитар за „незаконни действия“, които „правят невъзможно банката да управлява своите средства и ценни книжа“.

„Сумата, поискана от Московския арбитражен съд, ще бъде равна на общата сума на замразените активи, плюс всички допълнителни загубени доходи от тях. Централната банка ще поиска закрито съдебно заседание“, пише изданието.

Руската централна банка заяви, че ще оспори всяко неразрешено използване на активи от комисията „пред всички налични компетентни органи, включително национални съдилища, съдебни органи на чужди държави и международни организации“. Тя също така ще се стреми към „изпълнение на съдебни решения“ във всяка държава.