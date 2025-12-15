Шефът на MI6: Путин пренаписва правилата на конфликтите, изнасяйки хаос по света

Решимостта на руския президент Владимир Путин да изнася хаос по света пренаписва правилата на конфликтите и създава нови предизвикателства пред сигурността, заяви Блейз Метруели, ръководител на британската външна разузнавателна служба MI6, съобщи „Евронюз“.

Метруели използва първата си публична реч, за да подчертае, че Великобритания е изправена пред все по-непредсказуеми и взаимно свързани заплахи, като постави особен акцент върху „агресивна и експанзионистична“ Русия.

„Износът на хаос е характеристика, а не дефект в руския подход към международното ангажиране, и трябва да сме подготвени това да продължи, докато Путин не бъде принуден да промени своите изчисления“, заяви тя.

Ръководителят на MI6, известен с кодовото име „C“, е единственият служител на разузнавателната служба, чието име се обявява публично. Метруели, която поe поста от Ричард Мур в края на септември, преди това е била директор „Технологии и иновации“ в MI6. Тя подчерта, че технологичната експертиза и човешкото разузнаване са еднакво ключови за противодействие на хибридните заплахи.

„Служителите на MI6 трябва да се чувстват също толкова уверени в кодовете, колкото и в работата с човешки източници – да владеят Python толкова свободно, колкото и множество езици“, подчерта Метруели.

Речта ѝ е поредното предупреждение от западните отбранителни и разузнавателни служби за нарастващата хибридна заплаха от държави като Русия, Иран и Китай, които според тях чрез кибератаки, шпионаж и операции за влияние подкопават глобалната стабилност.

Миналата седмица Обединеното кралство наложи санкции на няколко руски медии за предполагаема информационна война, както и на две китайски технологични компании за „масови и безразборни кибердейности“.

Метруели е първата жена начело на MI6 от създаването на службата през 1909 година. Другите две основни британски разузнавателни агенции вече са имали жени ръководители. MI5 е била оглавявана от Стела Римингтън (1992–1996) и Елиза Манингам-Бълър (2002–2007), а Ан Кийст-Бътлър пое ръководството на GCHQ през 2023 година.

Предупреждението на шефа на MI6 идва на фона на засилена дипломатическа активност, насочена към прекратяване на почти четиригодишната пълномащабна руска инвазия в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американски пратеници на 14 декември в Берлин, а ден по-късно проведе разговори с лидерите на Германия, Франция и Великобритания. Съюзниците на Киев се опитват да засилят подкрепата за Украйна на фона на натиска от Вашингтон за бързо приемане на мирно споразумение.

В отделна реч началникът на британските въоръжени сили, маршалът от авиацията Ричард Найтън, заяви, че целта на Путин е „да предизвика, ограничи, раздели и в крайна сметка да унищожи НАТО“.