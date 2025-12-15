НА ЖИВО
      понеделник, 15.12.25
          Война

          Ситуацията за руската армия бързо се влошава в западната част на Купянск

          Купянск
          Купянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ситуацията за руската армия продължава бързо да се влошава в западната част на град Купянск, Харковска област, пише руският военен блогер Юрий Подоляка в своя Telegram канал. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), със сили от няколко бригади (две от които бяха преразпределени тук от други участъци на фронта), както и два щурмови полка и подразделения от Силите за специални операции и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, продължават да притискат руснаците от юг и север.

          ВСУ са поели контрол над още няколко района на града, както и над село Московка.

          Подразделенията на руската 68-ма дивизия се борят отчаяно. Но превъзходството на украинците в жива сила, както и вече очевидните логистични проблеми на руснаците, водят нещата в логична посока.

          Също така, фактът, че поради загубата на части от града, руските оператори на дронове са принудени да се изтеглят до голяма степен на левия бряг на река Оскол, оказва значително влияние върху положението на руската армия. Това значително ограничава обхвата им на полета и опростява логистичната ситуация на ВСУ.

