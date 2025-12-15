„Спаси София“ с остри критики към доклад за дигитализация на рекламите в метрото

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров е внесъл скандален доклад за „дигитализация на рекламите в метрото“, заявиха Андрей Зографски и Гергин Борисов от „Спаси София“, които остро разкритикуваха предложението. По думите им в доклада се виждат лобизъм и конкурс, нагласен за конкретен победител.

„Най-субективният критерий – концепция за реклама – е с най-голяма тежест. В полза на кого се предлага това?", попита Андрей Зографски.

Гергин Борисов обърна внимание на рисковете за пътниците, като посочи, че предложението предвижда подмяна на над 2000 стикера във влаковете с екрани.

„Ако някой с фоточувствителна епилепсия влезе в такъв влак, ще припадне преди първата метростанция“, заяви Борисов.

Той допълни, че тръжната документация върви „в кардинално грешна посока“ спрямо вече въведеното в трамваите, където екраните задължително предоставят информация, важна за пътниците. В предложението на Петров за нуждите на „Метрополитен“ и Столична община е заложено до 10% от ефирното време или рекламната площ.

Андрей Зографски, заместник-председател на транспортната комисия, също критикува обема на рекламните площи.

„Ние се опитваме да ограничаваме визуалното замърсяване на града отгоре, а вие предлагате хората под земята, където и да се обърнат, да виждат видео реклами“, обърна се той към Петров.

Зографски припомни, че Общинският съвет не е посмял да вземе отношение по намаляване на билбордите в града, като посочи за пример и „видео фасадата“ на сграда на бул. „Цариградско шосе“, определена като погазване на правилата, толерирано с години от институциите.

Той направи и паралел между бързото изготвяне на този доклад и доклада за назначаване на ръководствата на общинските дружества, който според „Спаси София“ е довел до заграбване на общинската икономика.

„Това ръководство беше сложено там да реализира точно такива скандални проекти. И както за 15 минути безропотно беше разпределен докладът за тяхното назначаване, по същия начин на 9 декември Петров пита ‘Искате ли конкурс’, а на 11 декември ‘Метрополитен’ отговаря: ‘Искаме, ето и всички нужни документи за такъв, че и пазарна оценка от днешна дата’“, обобщи Зографски.

Гергин Борисов добави, че изискванията към рекламните елементи трябва да се съгласуват с Наредбата за градската среда.

„Столична община си има цвят, трябва да има и стандарт за рекламните елементи и градското обзавеждане – защо архитектурната комисия не разглежда този доклад?“, попита той.

По думите му е пропусната възможността конкурсът да включи и елементи, използваеми единствено от метрото, като кутии за карти по пероните и видео тотеми в преходите на трансферните станции, които да показват времената на пристигане на метровлаковете и наземния транспорт.

От „Спаси София“ заявиха, че ще внесат предложения за поправки в конкурсните условия.