„Спаси София“ с остри критики към доклад за дигитализация на рекламите в метрото

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров е внесъл скандален доклад за „дигитализация на рекламите в метрото“, заявиха Андрей Зографски и Гергин Борисов от „Спаси София“, които остро разкритикуваха предложението. По думите им в доклада се виждат лобизъм и конкурс, нагласен за конкретен победител.
Гергин Борисов обърна внимание на рисковете за пътниците, като посочи, че предложението предвижда подмяна на над 2000 стикера във влаковете с екрани.
Той допълни, че тръжната документация върви „в кардинално грешна посока“ спрямо вече въведеното в трамваите, където екраните задължително предоставят информация, важна за пътниците. В предложението на Петров за нуждите на „Метрополитен“ и Столична община е заложено до 10% от ефирното време или рекламната площ.
Андрей Зографски, заместник-председател на транспортната комисия, също критикува обема на рекламните площи.
Зографски припомни, че Общинският съвет не е посмял да вземе отношение по намаляване на билбордите в града, като посочи за пример и „видео фасадата“ на сграда на бул. „Цариградско шосе“, определена като погазване на правилата, толерирано с години от институциите.
Той направи и паралел между бързото изготвяне на този доклад и доклада за назначаване на ръководствата на общинските дружества, който според „Спаси София“ е довел до заграбване на общинската икономика.
Гергин Борисов добави, че изискванията към рекламните елементи трябва да се съгласуват с Наредбата за градската среда.
По думите му е пропусната възможността конкурсът да включи и елементи, използваеми единствено от метрото, като кутии за карти по пероните и видео тотеми в преходите на трансферните станции, които да показват времената на пристигане на метровлаковете и наземния транспорт.
От „Спаси София“ заявиха, че ще внесат предложения за поправки в конкурсните условия.