      понеделник, 15.12.25
          Стачка затвори „Лувъра“ след скандали със сигурността и условията на труд

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Музеят „Лувър“ в Париж остана затворен на 15 декември, след като служителите започнаха стачка заради условията на труд и заплащането, близо два месеца след дръзка кражба на бижута посред бял ден, разкрила сериозни пропуски в сигурността и недостиг на персонал.

          Около 400 служители са гласували единодушно по време на общо събрание за започване на стачката, настоявайки за по-добри условия на труд, по-високи възнаграждения и увеличаване на персонала, за да се справят с влошеното състояние на сградата на музея, съобщи телевизия BFMTV.

          „Лувърът“ ще остане затворен до 17 декември, когато се очаква ново общо събрание. На 16 декември музеят така или иначе е в редовен седмичен почивен ден.

          Профсъюзите CGT, CFDT и SUD обявиха стачката още миналата седмица, като заявиха, че посещението на музея се е превърнало в „истинско трасе с препятствия“, и призоваха за промяна на приоритетите и спешно решаване на натрупаните проблеми.

          Синдикатите подчертаха и пренебрегването от страна на ръководството на сериозни инфраструктурни проблеми, като посочиха теч, наводнил отдела за египетски антики, при който са били повредени около 400 книги, както и скандалната кражба на бижута, извършена посред бял ден.

          На 19 октомври група крадци паркирали откраднат камион пред „Лувъра“, използвали подемник за мебели, за да достигнат първия етаж, и проникнали в една от най-богато украсените зали на музея. Само за няколко минути те избягали със скутери, отнасяйки кралски бижута, сред които огърлица с изумруди и диаманти, подарена някога от Наполеон Бонапарт на втората му съпруга Мария-Луиза Австрийска, както и диадема на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.

          В отделно развитие музеят обяви в края на ноември, че ще повиши цените на билетите за повечето посетители извън Европейския съюз до 32 евро, което представлява увеличение от 45%.

          През 2024 година „Лувърът“ е бил посетен от 8,7 милиона души, като 69% от тях са били чуждестранни посетители.

          Турция свали дрон, приближил се към въздушното ѝ пространство над Черно море

          Красимир Попов -
          Турция е свалила дрон, който е „загубил управление“ и се е приближавал към турското въздушно пространство откъм Черно море, съобщи Министерството на отбраната на...
          Желязков участва в първата среща на върха на Източния фланг

          Красимир Попов -
          Министър-председателят Росен Желязков ще вземе участие в първата среща на върха на Източния фланг, която ще се проведе на 16 декември 2025 г. Форумът...
          МНС отхвърли възражение на Израел и остави в сила разследването за Газа

          Красимир Попов -
          Съдии от Апелативната камара на Международния наказателен съд (МНС) отхвърлиха едно от правните възражения, подадени от Израел срещу разследването на съда относно действията му...

