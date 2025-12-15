Стачка затвори „Лувъра“ след скандали със сигурността и условията на труд

Музеят „Лувър“ в Париж остана затворен на 15 декември, след като служителите започнаха стачка заради условията на труд и заплащането, близо два месеца след дръзка кражба на бижута посред бял ден, разкрила сериозни пропуски в сигурността и недостиг на персонал.

Около 400 служители са гласували единодушно по време на общо събрание за започване на стачката, настоявайки за по-добри условия на труд, по-високи възнаграждения и увеличаване на персонала, за да се справят с влошеното състояние на сградата на музея, съобщи телевизия BFMTV.

„Лувърът“ ще остане затворен до 17 декември, когато се очаква ново общо събрание. На 16 декември музеят така или иначе е в редовен седмичен почивен ден.

Профсъюзите CGT, CFDT и SUD обявиха стачката още миналата седмица, като заявиха, че посещението на музея се е превърнало в „истинско трасе с препятствия“, и призоваха за промяна на приоритетите и спешно решаване на натрупаните проблеми.

Синдикатите подчертаха и пренебрегването от страна на ръководството на сериозни инфраструктурни проблеми, като посочиха теч, наводнил отдела за египетски антики, при който са били повредени около 400 книги, както и скандалната кражба на бижута, извършена посред бял ден.

На 19 октомври група крадци паркирали откраднат камион пред „Лувъра“, използвали подемник за мебели, за да достигнат първия етаж, и проникнали в една от най-богато украсените зали на музея. Само за няколко минути те избягали със скутери, отнасяйки кралски бижута, сред които огърлица с изумруди и диаманти, подарена някога от Наполеон Бонапарт на втората му съпруга Мария-Луиза Австрийска, както и диадема на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.

В отделно развитие музеят обяви в края на ноември, че ще повиши цените на билетите за повечето посетители извън Европейския съюз до 32 евро, което представлява увеличение от 45%.

През 2024 година „Лувърът“ е бил посетен от 8,7 милиона души, като 69% от тях са били чуждестранни посетители.