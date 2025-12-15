Стоичков вкара на Лудогорец, но Септември отпадна

Лудогорец е последният 1/4-финалист в турнира за Купата на България.

Грандът от Разград победи Септември с 3:1 като гост и продължава напред в турнира.

С дубъл за хегемона се отличи Квадво Дуа (7, 57), а веднъж вкара и Ерик Маркус (11). Стоян Стоичков (77) беше автор на почетното попадение за домакините.

Разградчани откриха резултата още в седмата минута. Ерик Маркус центрира в наказателното поле, където Себастиян Уейд се намеси неубедително неубедително, а Квадво Дуа без затруднения изпрати топката в празната врата.

Само четири минути по-късно шампионите взеха две попадения аванс на стадион „Локомотив“. Ерик Маркус беше изведен от Сон и преодоля вратаря Владимир Иванов.

През първата част столичани не можаха да се върнат в двубоя чрез Виктор Очаи.

В първите секунди след почивката Септември отново изпусна да намали изоставането си. Шут на Бертран Фурие срещна напречната греда, но гостите достигнаха до трите гол в 56-ата минута. Тогава точен във вратата на отбора от София беше Квадво Дуа.

Малко певече от 13 минути преди изтичане на редовното време Стоян Стоичков се възползва от подаване на Александър Джамов и реализира почетния гол за Септември.

Жребият за четвъртфиналите в турнира ще бъде теглен на 18 декември.