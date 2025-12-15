НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Стоичков вкара на Лудогорец, но Септември отпадна

          Хегемонът реши рано мача в "Надежда"

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лудогорец е последният 1/4-финалист в турнира за Купата на България. 

          - Реклама -

          Грандът от Разград победи Септември с 3:1 като гост и продължава напред в турнира.

          С дубъл за хегемона се отличи Квадво Дуа (7, 57), а веднъж вкара и Ерик Маркус (11). Стоян Стоичков (77) беше автор на почетното попадение за домакините.

          Разградчани откриха резултата още в седмата минута. Ерик Маркус центрира в наказателното поле, където Себастиян Уейд се намеси неубедително неубедително, а Квадво Дуа без затруднения изпрати топката в празната врата. 

          Само четири минути по-късно шампионите взеха две попадения аванс на стадион „Локомотив“. Ерик Маркус беше изведен от Сон и преодоля вратаря Владимир Иванов. 

          През първата част столичани не можаха да се върнат в двубоя чрез Виктор Очаи.

          В първите секунди след почивката Септември отново изпусна да намали изоставането си. Шут на Бертран Фурие срещна напречната греда, но гостите достигнаха до трите гол в 56-ата минута. Тогава точен във вратата на отбора от София беше Квадво Дуа.  

          Малко певече от 13 минути преди изтичане на редовното време Стоян Стоичков се възползва от подаване на Александър Джамов и реализира почетния гол за Септември.

          Жребият за четвъртфиналите в турнира ще бъде теглен на 18 декември.

          Лудогорец е последният 1/4-финалист в турнира за Купата на България. 

          - Реклама -

          Грандът от Разград победи Септември с 3:1 като гост и продължава напред в турнира.

          С дубъл за хегемона се отличи Квадво Дуа (7, 57), а веднъж вкара и Ерик Маркус (11). Стоян Стоичков (77) беше автор на почетното попадение за домакините.

          Разградчани откриха резултата още в седмата минута. Ерик Маркус центрира в наказателното поле, където Себастиян Уейд се намеси неубедително неубедително, а Квадво Дуа без затруднения изпрати топката в празната врата. 

          Само четири минути по-късно шампионите взеха две попадения аванс на стадион „Локомотив“. Ерик Маркус беше изведен от Сон и преодоля вратаря Владимир Иванов. 

          През първата част столичани не можаха да се върнат в двубоя чрез Виктор Очаи.

          В първите секунди след почивката Септември отново изпусна да намали изоставането си. Шут на Бертран Фурие срещна напречната греда, но гостите достигнаха до трите гол в 56-ата минута. Тогава точен във вратата на отбора от София беше Квадво Дуа.  

          Малко певече от 13 минути преди изтичане на редовното време Стоян Стоичков се възползва от подаване на Александър Джамов и реализира почетния гол за Септември.

          Жребият за четвъртфиналите в турнира ще бъде теглен на 18 декември.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Християна Гутева ръководи мач на ПСЖ

          Станимир Бакалов -
          Българската топсъдийка Християна Гутева ще ръководи мача от груповата фаза на Шампионската лига при жените между Бенфика и ПСЖ. Срещата е в сряда (17 декември), от...
          Други

          Карлос Насар: Оставам в България заради Асен Златев

          Николай Минчев -
          Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар говори пред медиите след извънредното Общо събрание на Българската федерация по вдигане на тежести. На него Асен...
          Други

          Рокада в БФВТ – Асен Златев замени Стефан Ботев

          Николай Минчев -
          Асен Златев е новият президент на федерацията по вдигане на тежести. Рокадата стана факт след като Стефан Ботев бе освободен от поста. Събитията станаха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions