      понеделник, 15.12.25
          Начало България Общество

          Танкерът „KAIROS" е успешно изведен и закотвен в Бургаския залив

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Екипите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, съвместно с фирмата изпълнител BMF TUG Service, завършиха успешно буксировката на танкера „KAIROS“ с помощта на три влекача.

          Около 17:30 часа корабът достигна крайната си точка и беше закотвен на определеното място в Бургаския залив, където не създава риск за безопасността и няма да пречи на корабоплаването в района.

          В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички разходи, направени от държавата, от момента на навлизането на танкера в българските териториални води до днес. След това сумата ще бъде предявена на корабособственика.

          Едва след заплащането на дължимите разходи собственикът ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води.

