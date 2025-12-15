The Guardian: Избягалият от Сирия Башар Асад живее в Рубльовка край Москва и иска да стане очен лекар

Бившият сирийски президент Башар Асад, който избяга в Москва, се е установил в Рубльовка и е решил да стане очен лекар, съобщава The Guardian, позовавайки се на подробности от живота му, базирани на разговори със семеен приятел и източници в Русия и Сирия.

- Реклама -

Според вестника, след като загуби властта, Асад е загубил интереса на руския лидер Владимир Путин. Бившият сирийски президент живее уединен живот в имение на Рубльовка, където може да се срещне с бившия украински президент Виктор Янукович, се казва в статията. Семейството на Асад е планирало да се премести в ОАЕ, но там отказват да го „приютят“.

„Семейство Асад, което е прехвърлило значителна част от богатството си в Русия още преди да загуби властта, се е установило в Рубльовка, обзавежда дома си с луксозни вещи и купува дрехи от луксозни магазини. Те не са намерили място за себе си в руското общество – само дъщерята на Асад, Зейн, завърши МГИМО това лято и семейството (макар и не самият Асад) беше видяно заедно на церемонията по дипломирането ѝ само веднъж тази година“, съобщава The Guardian.

Според вестника, Асад учи руски и посещава курс по офталмология. Преди това е учил за офталмолог в Лондон.

„Това е неговата страст и е ясно, че не се нуждае от пари. Дори преди [гражданската] война в Сирия той е практикуващ офталмолог в Дамаск“, казва семеен приятел пред вестника, предполагайки, че сред клиентите му може да са богати членове на московския елит.

Асад „не представлява интерес“ нито за Путин, нито за руския политически елит, според източник, близък до Кремъл. Според него Путин „не може да толерира лидери, които губят власт, а Асад вече не се смята за влиятелна фигура или дори за интересен гост, когото да покани на вечеря“.