Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна и че страните са по-близо до решение, отколкото когато и да било досега.
Той посочи, че е имало продължителни и съдържателни разговори, но отбеляза, че подобни оценки са правени и преди.
Доналд Тръмп съобщи още, че е провел „много дълги и много добри“ разговори с лидерите на Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Финландия и Франция, както и с представители на НАТО.
Изявлението му идва на фона на засилената дипломатическа активност и опитите за постигане на споразумение за край на войната в Украйна, в които Съединените щати и европейските съюзници координират позициите си.
Тръмп: По-близо сме до уреждане на войната в Украйна от всякога!
Войната е дива кобила! Не се върти около задницата и!
Отпред хапе! Отзад рита!