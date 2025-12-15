Тръмп: По-близо сме до уреждане на войната в Украйна от всякога

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна и че страните са по-близо до решение, отколкото когато и да било досега.

„Мисля, че сме по-близо до (уреждане в Украйна) от всякога. Ще видим какво можем да направим", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Той посочи, че е имало продължителни и съдържателни разговори, но отбеляза, че подобни оценки са правени и преди.

„Водихме дълга дискусия и нещата изглежда вървят добре, но това го казваме от дълго време. И проведох дълъг разговор със Зеленски“, добави американският президент.

Доналд Тръмп съобщи още, че е провел „много дълги и много добри“ разговори с лидерите на Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Финландия и Франция, както и с представители на НАТО.

Изявлението му идва на фона на засилената дипломатическа активност и опитите за постигане на споразумение за край на войната в Украйна, в които Съединените щати и европейските съюзници координират позициите си.