Три четвърти от украинците приемат замразяване на фронта, още повече са срещу изтегляне на ВСУ от Донбас

Почти три четвърти от украинците, или по-точно 72%, са готови да одобрят мирен план, който, наред с други неща, би включвал замразяване на ситуацията при настоящата фронтова линия, заедно с гаранции за сигурност за Украйна, без официално да признава окупираните територии за част от Русия. В същото време 75% отхвърлят план, който, наред с други неща, би включвал изтегляне на украинските войски от Донбас, ограничения за украинската армия и липса на конкретни гаранции за сигурност. Това са резултатите от социологическо проучване, публикувано от Киевския международен институт по социология (КМИС), предава „Зеркало недели“.
Социолозите отбелязват, че по време на проучването на респондентите са били предложени две съкратени версии на евентуален мирен план и са били помолени да оценят общата му приемливост. Не е уточнено дали той би бил за Европа, Украйна или Русия.
Условният план между Европа и Украйна включва:
надеждни гаранции за сигурност за Украйна от Европа и САЩ,
замразяване на фронтовата линия, запазване на контрола на Русия над окупираните територии, но Украйна и светът не признават това официално,
насочване на Украйна към присъединяване към ЕС,
санкции срещу Русия остават в сила, докато не се установи устойчив мир и заплахата от повторна руска атака не изчезне.
Условният план на Русия:
САЩ и Европа премахват всички санкции срещу Русия,
руският език получава официален статут в Украйна,
Украйна значително намалява армията си и ограничава въоръженията си,
Украйна окончателно се отказва от членство в НАТО,
Русия има право да определя гаранциите за сигурност за Украйна и ще бъде една от страните-гаранти,
Украйна изтегля войските си от частта от Донецка област, която в момента контролира,
Украйна официално признава Крим, Донецката и Луганската области за част от Русия,
Русия запазва контрола си над окупираните части на Херсонска област и Запорожие.
Социолозите посочват, че само 17% от украинците са до известна степен подготвени за руска версия на света; тази публична позиция не се е променила от септември.
В същото време 72% от украинците са готови да одобрят плана Европа-Украйна, макар и без ентусиазъм, а само 14% категорично го отхвърлят. Броят на тези, които „лесно биха се съгласили с този план“, обаче се е увеличил от 18% на 31%.
В същото време мнозинството от украинците – 63% – са заявили, че са готови да търпят войната толкова дълго, колкото е необходимо, а други 1% казват, че са готови да я търпят около година.
В същото време само 9% от украинците очакват войната да приключи преди началото на 2026 г., а само 14% смятат, че може да приключи поне през първата половина на 2026 г. Други 11% смятат, че войната може да приключи през втората половина на 2026 г., докато 32% казват, че през 2027 г. или по-късно. В същото време всеки трети респондент е отговорил с „Не знам“.