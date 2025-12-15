Три четвърти от украинците приемат замразяване на фронта, още повече са срещу изтегляне на ВСУ от Донбас

Почти три четвърти от украинците, или по-точно 72%, са готови да одобрят мирен план, който, наред с други неща, би включвал замразяване на ситуацията при настоящата фронтова линия, заедно с гаранции за сигурност за Украйна, без официално да признава окупираните територии за част от Русия. В същото време 75% отхвърлят план, който, наред с други неща, би включвал изтегляне на украинските войски от Донбас, ограничения за украинската армия и липса на конкретни гаранции за сигурност. Това са резултатите от социологическо проучване, публикувано от Киевския международен институт по социология (КМИС), предава „Зеркало недели“.

- Реклама -

Социолозите отбелязват, че по време на проучването на респондентите са били предложени две съкратени версии на евентуален мирен план и са били помолени да оценят общата му приемливост. Не е уточнено дали той би бил за Европа, Украйна или Русия.

Условният план между Европа и Украйна включва:

надеждни гаранции за сигурност за Украйна от Европа и САЩ,

замразяване на фронтовата линия, запазване на контрола на Русия над окупираните територии, но Украйна и светът не признават това официално,

насочване на Украйна към присъединяване към ЕС,

санкции срещу Русия остават в сила, докато не се установи устойчив мир и заплахата от повторна руска атака не изчезне.

Условният план на Русия:

САЩ и Европа премахват всички санкции срещу Русия,

руският език получава официален статут в Украйна,

Украйна значително намалява армията си и ограничава въоръженията си,

Украйна окончателно се отказва от членство в НАТО,

Русия има право да определя гаранциите за сигурност за Украйна и ще бъде една от страните-гаранти,

Украйна изтегля войските си от частта от Донецка област, която в момента контролира,

Украйна официално признава Крим, Донецката и Луганската области за част от Русия,

Русия запазва контрола си над окупираните части на Херсонска област и Запорожие.

Социолозите посочват, че само 17% от украинците са до известна степен подготвени за руска версия на света; тази публична позиция не се е променила от септември.

В същото време 72% от украинците са готови да одобрят плана Европа-Украйна, макар и без ентусиазъм, а само 14% категорично го отхвърлят. Броят на тези, които „лесно биха се съгласили с този план“, обаче се е увеличил от 18% на 31%.

В същото време мнозинството от украинците – 63% – са заявили, че са готови да търпят войната толкова дълго, колкото е необходимо, а други 1% казват, че са готови да я търпят около година.

В същото време само 9% от украинците очакват войната да приключи преди началото на 2026 г., а само 14% смятат, че може да приключи поне през първата половина на 2026 г. Други 11% смятат, че войната може да приключи през втората половина на 2026 г., докато 32% казват, че през 2027 г. или по-късно. В същото време всеки трети респондент е отговорил с „Не знам“.