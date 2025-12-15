НА ЖИВО
          Турски съд осъди момичешката група „Манифест" за ексхибиционизъм

          Снимка: nays.tr
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Членовете на популярната турска музикална група „Манифест“ бяха осъдени от съд в Истанбул заради прояви на ексхибиционизъм, предаде БГНЕС.

          И петте момичета получиха условни присъди от по три месеца и 22 дни. В същото време 49-ият наказателен съд в Истанбул отмени мярката за съдебен надзор, която им забраняваше да напускат страната.

          Според съда кадри от концерт показват сценична хореография и физически контакт между членовете на групата „Манифест“ и певицата Айча Далаклъ, което е квалифицирано като поведение, попадащо под член 225 от турския Наказателен кодекс. Този текст криминализира публичните сексуални действия и ексхибиционизма.

          Прокурорите поискаха до една година затвор, след като започнаха разследване въз основа на концертни видеозаписи. Делото предизвика широки критики срещу широко формулираните морални закони, които според правозащитници се използват за контрол върху артистичното изразяване.

          Групата „Манифест“ придоби популярност чрез телевизионен музикален конкурс, след което бързо започна да изнася концерти. В този период висши турски политици публично ги определиха като „развратници“, което допълнително изостри обществените реакции около случая.

          - Реклама -

