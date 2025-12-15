Уиткоф след разговорите в Берлин: Отчетен е съществен напредък

Преговорите между украински и американски представители, в които участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски, продължиха повече от пет часа и приключиха късно вечерта. Разговорите, насочени към търсене на възможности за прекратяване на войната в Украйна, ще бъдат подновени днес, съобщи съветник от екипа на украинския държавен глава.
По думите му Зеленски ще направи коментар за хода на преговорите след тяхното окончателно приключване. Междувременно специалният американски пратеник Стив Уиткоф заяви, че по време на разговорите в Берлин е бил постигнат значителен напредък.
Още преди началото на срещите украинският президент заяви готовност Украйна да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, ако получи надеждни гаранции за сигурност от западните си партньори.
Външните министри на страните от ЕС се събират днес на заседание в Брюксел, съобщи ДПА. Очаква се разговорите да обхванат три ключови теми – ситуацията в Украйна, развитието в Близкия изток, както и отношенията между ЕС и Китай.
Господа! До тук добре! Но ключът не е у вас! И бараката е чужда! А децата са си деца и умират! Те не са вашите! Господа, европейски лидери!! Излъгахте Кръвта им и изопачихте Вярата им! Подарихте им 30 сребърника и още токова извратени „видове пола“!!! Време е да спрат да плащат. Те : Братята Украинци и Руснаци…Бог не играе на зарове! Ще плащате Вие: „Богоизбраните “ европейски лидери!!!