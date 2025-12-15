Уиткоф след разговорите в Берлин: Отчетен е съществен напредък

Преговорите между украински и американски представители, в които участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски, продължиха повече от пет часа и приключиха късно вечерта. Разговорите, насочени към търсене на възможности за прекратяване на войната в Украйна, ще бъдат подновени днес, съобщи съветник от екипа на украинския държавен глава.

По думите му Зеленски ще направи коментар за хода на преговорите след тяхното окончателно приключване. Междувременно специалният американски пратеник Стив Уиткоф заяви, че по време на разговорите в Берлин е бил постигнат значителен напредък.

Още преди началото на срещите украинският президент заяви готовност Украйна да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, ако получи надеждни гаранции за сигурност от западните си партньори.