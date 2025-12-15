НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Уиткоф след разговорите в Берлин: Отчетен е съществен напредък

          1
          50
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Преговорите между украински и американски представители, в които участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски, продължиха повече от пет часа и приключиха късно вечерта. Разговорите, насочени към търсене на възможности за прекратяване на войната в Украйна, ще бъдат подновени днес, съобщи съветник от екипа на украинския държавен глава.

          - Реклама -
          САЩ изпращат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Берлин за ключови преговори със Зеленски САЩ изпращат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Берлин за ключови преговори със Зеленски

          По думите му Зеленски ще направи коментар за хода на преговорите след тяхното окончателно приключване. Междувременно специалният американски пратеник Стив Уиткоф заяви, че по време на разговорите в Берлин е бил постигнат значителен напредък.

          Още преди началото на срещите украинският президент заяви готовност Украйна да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, ако получи надеждни гаранции за сигурност от западните си партньори.

          Преговорите между украински и американски представители, в които участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски, продължиха повече от пет часа и приключиха късно вечерта. Разговорите, насочени към търсене на възможности за прекратяване на войната в Украйна, ще бъдат подновени днес, съобщи съветник от екипа на украинския държавен глава.

          - Реклама -
          САЩ изпращат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Берлин за ключови преговори със Зеленски САЩ изпращат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Берлин за ключови преговори със Зеленски

          По думите му Зеленски ще направи коментар за хода на преговорите след тяхното окончателно приключване. Междувременно специалният американски пратеник Стив Уиткоф заяви, че по време на разговорите в Берлин е бил постигнат значителен напредък.

          Още преди началото на срещите украинският президент заяви готовност Украйна да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, ако получи надеждни гаранции за сигурност от западните си партньори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Бюджетът под въпрос: удължаване или нова план-сметка до края на годината

          Дамяна Караджова -
          Заради оставката на правителството най-вероятният сценарий е България да посрещне 2026 година без приет държавен бюджет.
          Политика

          Съдът преценява мярката за неотклонение на задържаните столични полицаи

          Дамяна Караджова -
          Съдът предстои да реши дали да остави в ареста високопоставените столични полицаи, задържани при акция в петък.
          Политика

          Украйна, Газа и Китай – във фокуса на външните министри от ЕС днес

          Десислава Димитрова -
          Външните министри на страните от ЕС се събират днес на заседание в Брюксел, съобщи ДПА. Очаква се разговорите да обхванат три ключови теми – ситуацията в Украйна, развитието в Близкия изток, както и отношенията между ЕС и Китай.

          1 коментар

          1. Уиткоф след разговорите в Берлин: Отчетен е съществен напредък
            Господа! До тук добре! Но ключът не е у вас! И бараката е чужда! А децата са си деца и умират! Те не са вашите! Господа, европейски лидери!! Излъгахте Кръвта им и изопачихте Вярата им! Подарихте им 30 сребърника и още токова извратени „видове пола“!!! Време е да спрат да плащат. Те : Братята Украинци и Руснаци…Бог не играе на зарове! Ще плащате Вие: „Богоизбраните “ европейски лидери!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions