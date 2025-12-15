Украински военен: Руската армия пресече границата на Днепропетровска област в още една точка, нататък е открито пространство до Павлоград

Руската армия се опитва да разшири зоната си на контрол около Покровск, съобщава украинският военен Станислав Бунятов „Осман“. Член на Telegram канала „Говорять Снайпер ✙“ пише, че настоящият приоритет на руснаците е село Гришино, което е от решаващо значение за логистиката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Покровско-Мирноградската агломерация, предава „Зеркало недели“.
„Осман“ посочва, че практически непрекъснати полета се простират към град Павлоград в Днепропетровска област. Военният смята, че напредъкът на руснаците на това направление ще зависи изцяло от броя на противотанковите ровове, мощните отбранителни системи и безпилотните летателни апарати.
В последния си доклад американският Институт за изследване на войната (ISW) цитира руски източници, съобщаващи, че руските войски са напреднали северно от Удачное, близо до административната граница с Днепропетровска област, и в западната част на Новоподгородне, вече в рамките на този регион.
ISW не е потвърдила тези твърдения, но руските настъпления в този район са регистрирани и на карти от украинския информационен ресурс DeepState: сивата зона тук е преминала административната граница и се приближава към Новоподгородне.
Генералният щаб на ВСУ също регистрира руски атаки в района на Удачное и Молодецкое, разположени по-на запад, във вечерния си доклад. Общо Генералният щаб е преброил 42 руски атаки на Покровско направление през последните 24 часа.
