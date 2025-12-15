Украйна е готова да се откаже от НАТО в замяна на надеждни гаранции за сигурност

По време на петчасови разговори с американски представители в Берлин, украинският президент Володимир Зеленски предложи да се откаже от стремежите на Киев да се присъедини към НАТО в замяна на надеждни западни гаранции за сигурност в случай на бъдещо руско нападение, съобщава Reuters.

В разговорите участваха пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер. Уиткоф заяви, че страните са постигнали „значителен напредък“, но подробностите по споразумението остават неясни.

Говорителят на украинския президент Дмитро Литвин заяви, че Зеленски възнамерява да коментира резултатите от разговорите след приключването им в понеделник. Той отбеляза, че служителите изготвят документи, които в момента се обсъждат.

Според Reuters, отказът от плана за членство в НАТО представлява значителна промяна в позицията на Киев. Преди това Украйна настояваше за членство в Алианса като основна гаранция за сигурност срещу по-нататъшни руски атаки и заложи тази цел в своята Конституция. В същото време този подход частично съответства на едно от исканията на Москва, въпреки че според агенцията Украйна не обмисля териториални отстъпки.

Разговорите в Берлин бяха водени от германския канцлер Фридрих Мерц, който направи кратки встъпителни думи и остави делегациите за по-нататъшни дискусии. Очаква се други европейски лидери да пристигнат в Германия в понеделник, включително френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и финландският президент Александър Стуб.

В отговор на въпрос в чат в WhatsApp, Зеленски заяви, че от самото начало Украйна е смятала членството в НАТО за най-надеждната гаранция за сигурност. Той обаче отбеляза, че някои партньори в САЩ и Европа не подкрепят този курс, така че сега се обмисля алтернатива: двустранни и многостранни гаранции за сигурност. Това се отнася особено до ангажиментите от САЩ, като например член 5 от Северноатлантическия договор, както и до гаранциите от европейски страни, Канада и Япония. Държавният глава подчерта, че този подход е компромис за Украйна и че гаранциите трябва да бъдат правно обвързващи.

Президентът на Русия Владимир Путин многократно е поискал Украйна официално да се откаже от желанието си да се присъедини към НАТО и настоява за изтегляне на украинските войски от контролираната от Киев част на Донбас. Москва също така иска Украйна да запази неутралния си статут и да не допуска разполагането на чуждестранни войници на нейна територия.