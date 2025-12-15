Украйна, Газа и Китай – във фокуса на външните министри от ЕС днес

Външните министри на страните от ЕС се събират днес на заседание в Брюксел, съобщи ДПА. Очаква се разговорите да обхванат три ключови теми – ситуацията в Украйна, развитието в Близкия изток, както и отношенията между ЕС и Китай.

В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще представи пред колегите си от ЕС най-спешните нужди на Киев, възможностите за допълнителна европейска подкрепа и текущите усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Заседанието се провежда само дни преди срещата на европейските лидери, на която ще бъде обсъждано дали замразените руски държавни активи, намиращи се на територията на ЕС, да бъдат предоставени на Украйна под формата на заем за покриване на дългосрочните ѝ финансови нужди.

Министрите ще разгледат също ситуацията в Газа, изпълнението на примирието там, както и развитието в Сирия, една година след падането на режима на Башар ал Асад.

В дневния ред фигурира и обсъждане на отношенията на ЕС с Китай, тема с особена важност на фона на глобалните геополитически промени.