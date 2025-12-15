Украйна обяви първи успешен удар с подводни дронове срещу руска подводница

Украйна заяви, че нейни подводни дронове за първи път в хода на войната с Русия успешно са ударили руска подводница, закотвена в черноморското пристанище Новоросийск, предаде АФП.
Киев засили морските нападения през последните седмици срещу съдове, свързани с Русия, в Черно море, докато Москва редовно нанася удари по украинското пристанище Одеса.
През последните дни два турски товарни кораба бяха поразени в атаки, които Киев определи като удари по руски цели. Турция призова за прекратяване на нападенията срещу пристанища и енергийни обекти и предупреди за „ескалация“ в региона.
На 15 декемвриСлужбата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е извършила удара срещу руската подводница.
По данни на СБУ подводницата е била оборудвана с четири установки за крилати ракети „Калибър“, използвани за удари по украинската територия, и е понесла „критични щети“, като е била ефективно извадена от строя.
Русия не е направила незабавен коментар по повод твърденията на Киев.
От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Украйна многократно нанася удари по руски кораби в Черно море с помощта на дронове и ракети.
