      понеделник, 15.12.25
          Украйна обяви първи успешен удар с подводни дронове срещу руска подводница

          Снимка: mediapool.bg
          Украйна заяви, че нейни подводни дронове за първи път в хода на войната с Русия успешно са ударили руска подводница, закотвена в черноморското пристанище Новоросийск, предаде АФП.

          Киев засили морските нападения през последните седмици срещу съдове, свързани с Русия, в Черно море, докато Москва редовно нанася удари по украинското пристанище Одеса.

          През последните дни два турски товарни кораба бяха поразени в атаки, които Киев определи като удари по руски цели. Турция призова за прекратяване на нападенията срещу пристанища и енергийни обекти и предупреди за „ескалация“ в региона.

          На 15 декември Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е извършила удара срещу руската подводница.

          „Службата за сигурност на Украйна извърши още една уникална специална операция и осъществи морска атака в пристанището на Новоросийск“, заяви СБУ в Telegram.

          „За първи път в историята подводни дронове Sub Sea Baby взривиха руска подводница“, добавиха от службата.

          По данни на СБУ подводницата е била оборудвана с четири установки за крилати ракети „Калибър“, използвани за удари по украинската територия, и е понесла „критични щети“, като е била ефективно извадена от строя.

          Русия не е направила незабавен коментар по повод твърденията на Киев.

          От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Украйна многократно нанася удари по руски кораби в Черно море с помощта на дронове и ракети.

