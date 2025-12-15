НА ЖИВО
          Украйна унищожи руска подводница „Варшавянка" с установки за „Калибър" в Новоросийск

          Украйна порази руска подводница в Новоросийск
          Украйна порази руска подводница в Новоросийск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви успешна специална операция за унищожаване на руска подводница в Новоросийск, сега главното черноморско пристанище на Русия. Операцията е проведена съвместно с 13-то Главно управление за военно контраразузнаване на СБУ и украинският военноморски флот, предава „Зеркало недели“.

          „За първи път в историята подводни дронове Sub Sea Baby взривиха руската подводница клас 636.3 „Варшавянка“. В резултат на експлозията подводницата е получила критични повреди и е била ефективно изведена от строя“, съобщи СБУ.

          Според Службата за сигурност подводницата е носила четири установки за крилати ракетни „Калибър“, които руснаците използват за нанасяне на удари по Украйна.

          Цената на подводница клас „Варшавянка“ е приблизително 400 милиона долара. Според оценки на СБУ, изграждането на подобна подводница днес може да струва още повече – приблизително 500 милиона долара.

          Като цяло подводниците клас „Варшавянка“ са известни като „Черни дупки“ поради способността на корпуса им да абсорбира звук и да остава неоткриваем за сонар.

