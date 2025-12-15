Василев след срещата при Радев: Удължителният бюджет влиза още тази седмица

Законът за удължителния бюджет трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за да може да бъде приет преди края на годината. Това заяви Асен Василев след консултациите между президента Румен Радев и „Продължаваме промяната – Демократична България“.
Асен Василев подчерта, че увеличението на минималната работна заплата е гарантирано, както и че увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като се случва по закон на 1 юли.
Той допълни, че датата на парламентарните избори ще бъде определена от президента Румен Радев, тъй като това е изцяло в неговите конституционни правомощия.
По време на консултациите Ивайло Мирчев постави и конкретни приоритети, които според него трябва да бъдат реализирани от настоящото Народно събрание.
Консултациите при президента продължават на фона на подготовката за предстоящи избори и спешни законодателни действия, свързани с финансовата стабилност на държавата.
Законът за удължителния бюджет трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за да може да бъде приет преди края на годината. Това заяви Асен Василев след консултациите между президента Румен Радев и „Продължаваме промяната – Демократична България“.
Асен Василев подчерта, че увеличението на минималната работна заплата е гарантирано, както и че увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като се случва по закон на 1 юли.
Той допълни, че датата на парламентарните избори ще бъде определена от президента Румен Радев, тъй като това е изцяло в неговите конституционни правомощия.
По време на консултациите Ивайло Мирчев постави и конкретни приоритети, които според него трябва да бъдат реализирани от настоящото Народно събрание.
Консултациите при президента продължават на фона на подготовката за предстоящи избори и спешни законодателни действия, свързани с финансовата стабилност на държавата.