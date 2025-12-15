Василев след срещата при Радев: Удължителният бюджет влиза още тази седмица

Законът за удължителния бюджет трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за да може да бъде приет преди края на годината. Това заяви Асен Василев след консултациите между президента Румен Радев и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Обсъдихме Закона за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството, по възможност още тази седмица, за да бъде приет преди края на годината."

Асен Василев подчерта, че увеличението на минималната работна заплата е гарантирано, както и че увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като се случва по закон на 1 юли.

„Както знаете, МРЗ се увеличава. Увеличението на пенсиите не е поставено под риск, защото се случва на 1 юли.“

Той допълни, че датата на парламентарните избори ще бъде определена от президента Румен Радев, тъй като това е изцяло в неговите конституционни правомощия.

По време на консултациите Ивайло Мирчев постави и конкретни приоритети, които според него трябва да бъдат реализирани от настоящото Народно събрание.

„Трябва да свършим няколко важни неща в това НС. Веднага премахване на охраната на всички депутати, на първо място – на Делян Пеевски. Изкарване на Пеевски от кабинет 222А. Най-важното – промяна в Изборния кодекс: 100% машинно гласуване, за да се спрат манипулациите на изборите.“

Консултациите при президента продължават на фона на подготовката за предстоящи избори и спешни законодателни действия, свързани с финансовата стабилност на държавата.