НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Василев след срещата при Радев: Удължителният бюджет влиза още тази седмица

          0
          163
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Законът за удължителния бюджет трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за да може да бъде приет преди края на годината. Това заяви Асен Василев след консултациите между президента Румен Радев и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          „Обсъдихме Закона за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството, по възможност още тази седмица, за да бъде приет преди края на годината.“

          - Реклама -

          Асен Василев подчерта, че увеличението на минималната работна заплата е гарантирано, както и че увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като се случва по закон на 1 юли.

          „Както знаете, МРЗ се увеличава. Увеличението на пенсиите не е поставено под риск, защото се случва на 1 юли.“

          Той допълни, че датата на парламентарните избори ще бъде определена от президента Румен Радев, тъй като това е изцяло в неговите конституционни правомощия.

          По време на консултациите Ивайло Мирчев постави и конкретни приоритети, които според него трябва да бъдат реализирани от настоящото Народно събрание.

          „Трябва да свършим няколко важни неща в това НС. Веднага премахване на охраната на всички депутати, на първо място – на Делян Пеевски. Изкарване на Пеевски от кабинет 222А. Най-важното – промяна в Изборния кодекс: 100% машинно гласуване, за да се спрат манипулациите на изборите.“

          Консултациите при президента продължават на фона на подготовката за предстоящи избори и спешни законодателни действия, свързани с финансовата стабилност на държавата.

          Законът за удължителния бюджет трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за да може да бъде приет преди края на годината. Това заяви Асен Василев след консултациите между президента Румен Радев и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          „Обсъдихме Закона за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството, по възможност още тази седмица, за да бъде приет преди края на годината.“

          - Реклама -

          Асен Василев подчерта, че увеличението на минималната работна заплата е гарантирано, както и че увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като се случва по закон на 1 юли.

          „Както знаете, МРЗ се увеличава. Увеличението на пенсиите не е поставено под риск, защото се случва на 1 юли.“

          Той допълни, че датата на парламентарните избори ще бъде определена от президента Румен Радев, тъй като това е изцяло в неговите конституционни правомощия.

          По време на консултациите Ивайло Мирчев постави и конкретни приоритети, които според него трябва да бъдат реализирани от настоящото Народно събрание.

          „Трябва да свършим няколко важни неща в това НС. Веднага премахване на охраната на всички депутати, на първо място – на Делян Пеевски. Изкарване на Пеевски от кабинет 222А. Най-важното – промяна в Изборния кодекс: 100% машинно гласуване, за да се спрат манипулациите на изборите.“

          Консултациите при президента продължават на фона на подготовката за предстоящи избори и спешни законодателни действия, свързани с финансовата стабилност на държавата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Консултациите за нов кабинет продължават във вторник

          Пламена Ганева -
          В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев продължава консултациите с парламентарно представените сили в 51-вото Народно събрание във връзка...
          Инциденти

          Под лупа морето край Ахтопол: следят водите след изтеглянето на „Кайрос“

          Пламена Ганева -
          Басейнова дирекция „Черноморски район“ е възложила пробовземане и последващо лабораторно изследване на морските води в района на Ахтопол във връзка с операцията по изтегляне...
          Общество

          9 паркинга срещу хаоса: София обещава над 2000 нови места до година и половина

          Пламена Ганева -
          Столична община подготвя изграждането на девет нови паркинга в рамките на следващите 18 месеца като част от по-дългосрочна стратегия за справяне с хроничния проблем...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions