„Възраждане“ настоява Радев да свика КСНС заради рисковете около въвеждането на еврото

От „Възраждане“ призовават президента Румен Радев да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), тъй като страната се намира в ситуация, при която може да приеме еврото без редовно правителство и без приет бюджет. Това създава сериозни рискове за фискалната политика и спестяванията на българските граждани, заяви народният представител Никола Димитров на пресконференция в Ямбол.

- Реклама -

Димитров припомни, че парламентарната група на партията е внесла промени в Закона за въвеждане на еврото, с които „Възраждане“ настоява влизането в еврозоната да бъде отложено с една година.

Ако обаче еврото стане официална валута от 1 януари 2026 г., партията настоява Българската народна банка да съхрани левовите наличности за 30 години, вместо да ги унищожава.

„Това ще позволи, когато едно национално отговорно правителство поеме по правилния път, да направим плавен преход от евро обратно към лева“, обясни Димитров.

По темата за евентуално участие на нов политически проект, воден от президента Радев, в предстоящи избори, Димитров заяви, че „Възраждане“ е готова на разговори за сформиране на правителство.

„Не бихме управлявали с ГЕРБ и ДПС – гарантирам ви на 100 процента. Това няма как да се случи“, подчерта той.

На пресконференцията присъстваха още Георги Дичев, общински съветник в Ямбол, и Стоян Маринов, общински съветник в Тунджа.