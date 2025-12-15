Великобритания въвежда регулация за криптокомпаниите от 2027 г.

Законите на Великобритания за регулиране на фирмите за криптовалути ще влязат в сила от 2027 г., като „твърдите и пропорционални“ правила имат за цел да подкрепят индустрията и едновременно да защитят потребителите, съобщи АФП.

Съгласно изявление на финансовото министерство, компаниите за криптовалути ще бъдат регулирани от Органа за финансов контрол (FCA) по същия начин, както другите доставчици на финансови продукти, включително чрез задължителни стандарти за прозрачност.

FCA обяви, че правилата за специфичната регулаторна рамка за криптовалутите ще бъдат публикувани до 2026 г.

„Включването на криптовалутите в регулаторния периметър е ключова стъпка за осигуряване на позицията на Великобритания като водещ световен финансов център в дигиталната ера“, заяви министърът на финансите Рейчъл Рийвс.

„Като предоставяме на фирмите ясни правила, ние им осигуряваме сигурността, от която се нуждаят, за да инвестират, да внедряват иновации и да създават висококвалифицирани работни места тук, във Великобритания“, добави тя.

По думите на Рийвс новото законодателство ще осигури на милиони потребители „силна защита“, като „изключи некоректните участници от пазара на Обединеното кралство“.

Европейският съюз въведе подобна регулация преди около година, а Съединените щати постепенно прилагат собствени правила за контрол върху криптосектора.

Цифровите токени, начело с биткойна, са подложени на засилен регулаторен натиск след серия от скандали през последните години, включително фалити на големи криптоборси.

Миналата седмица американски съд осъди криптомагната До Куон на 15 години затвор за измама, свързана с фалита на компанията му, който доведе до загуби за инвеститорите в размер на 40 милиарда долара и разтърси световните криптопазари.