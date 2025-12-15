НА ЖИВО
          Volkswagen закрива завод в Германия за първи път в историята си

          Volkswagen
          Volkswagen
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Volkswagen ще прекрати производството в завода си в Дрезден. Това е първото подобно затваряне в 88-годишната история на автомобилния производител, пише Financial Times.

          Затварянето идва на фона на слаби продажби в Китай и ниско търсене в Европа, както и поради американските тарифи, които се отразяват негативно на продажбите в САЩ.

          Германският автомобилен производител от известно време се бори да балансира инвестиционния си бюджет от приблизително 160 милиарда евро през следващите пет години. Сега автомобилният производител активно търси начини за намаляване на разходите и подобряване на оперативните печалби.

          Volkswagen е изправен пред нови предизвикателства, тъй като по-дългият живот на двигателите с изкопаеми горива изисква нови инвестиции.

          „Трябва да разгледаме нови поколения бензинови технологии“, казва анализаторът на Bernstein Стивън Райтман.

          В същото време, портфолио мениджърът на Union Investment Мориц Кроненбергер смята, че някои проекти ще трябва да бъдат изключени от инвестиционните планове на Volkswagen.

          Заслужава да се отбележи, че от 2002 г. насам, когато започна производството в завода в Дрезден, там са произведени по-малко от 200 000 машини, или по-малко от половината от годишното производство на централния завод на Volkswagen във Волфсбург.

          Затварянето е част от споразумение със синдикатите, постигнато миналата година, което също така предвижда съкращаване на 35 000 работни места във Volkswagen в Германия.

          Изпълнителният директор на марката Volkswagen Томас Шефер заяви, че решението за спиране на производството не е взето лекомислено, а „от икономическа гледна точка е било необходимо“.

