Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са прехвърлили бойци от „Азов“ в надежда да разкъсат обкръжението при Покровск, съобщава пред РИА Новости източник от силовите структури на Русия.

„Първи корпус на Националната гвардия на Украйна, „Азов“, са спешно разположени в Красноармейск със задачата да се опитат да пробият обкръжението“, казва събеседникът на агенцията.

В събота Министерството на отбраната на Русия съобщи за отблъскване на опит на ВСУ да пробият към северните покрайнини на града. Според ведомството, бойците от руската група „Център“ продължават да унищожават украинската групировка, обкръжена в съседния Мирноград.