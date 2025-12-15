НА ЖИВО
      понеделник, 15.12.25
          ВСУ хвърлиха „Азов" да разкъсат обкръжението при Покровск

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са прехвърлили бойци от „Азов“ в надежда да разкъсат обкръжението при Покровск, съобщава пред РИА Новости източник от силовите структури на Русия.

          „Първи корпус на Националната гвардия на Украйна, „Азов“, са спешно разположени в Красноармейск със задачата да се опитат да пробият обкръжението“, казва събеседникът на агенцията.

          В събота Министерството на отбраната на Русия съобщи за отблъскване на опит на ВСУ да пробият към северните покрайнини на града. Според ведомството, бойците от руската група „Център“ продължават да унищожават украинската групировка, обкръжена в съседния Мирноград.

          Война

          Рунаците нанесоха удари по съоръжения за доставки на западно оръжие за ВСУ

          Иван Христов -
          Руската армия е атакувала съоръжения, използвани за доставка на западни оръжия за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано...
          Война

          Украински военен: Руската армия пресече границата на Днепропетровска област в още една точка, нататък е открито пространство до Павлоград

          Иван Христов -
          Руската армия се опитва да разшири зоната си на контрол около Покровск, съобщава украинският военен Станислав Бунятов „Осман“. Член на Telegram канала „Говорять Снайпер...
          Война

          Три четвърти от украинците приемат замразяване на фронта, още повече са срещу изтегляне на ВСУ от Донбас

          Иван Христов -
          Почти три четвърти от украинците, или по-точно 72%, са готови да одобрят мирен план, който, наред с други неща, би включвал замразяване на ситуацията...

