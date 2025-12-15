НА ЖИВО
          ВСУ нанесоха ракетен удар по инфраструктура в Белгород

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха ракетен удар по Белгород. Първоначалните данни сочат, че няма жертви, но има значителни щети по комуналната инфраструктура, съобщи губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в Telegram.

          „Врагът нанесе ракетен удар по Белгород. Първоначалните данни сочат, че няма жертви. Обстрелът е причинил значителни щети на комуналната инфраструктура“, написа той.

          На мястото на инцидента работят аварийни и спасителни служби.

          Гладков отбеляза още, че са повредени прозорци в шест жилищни сгради и един частен дом. Информация за други последици се уточнява.

