НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ стабилизираха положението си в Днепропетровска област

          0
          20
          Днепропетровска област
          Днепропетровска област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) донякъде са стабилизирали положението си на фронта в Днепропетровска област. Това е постигнато чрез предислоциране на по-голямата част от резервите на руската армия от Александровско на Гуляйполско направление, отбеляза украинският военен Станислав Бунятов „Осман“, на страницата си в Telegram.

          - Реклама -

          В същото време той отбеляза, че малки руски пехотни групи се движат по цялата фронтова линия всеки ден. Боецът добави, че ВСУ успяват да елиминират по-голямата част от окупаторите, но не всички.

          Преди това Бунятов съобщи, че районът към Павлоград в Днепропетровска област е практически непрекъсната ивица открити полета. Той отбеляза, че настъплението на руските войски в този сектор на фронта ще зависи от няколко фактора.

          Наскоро войници от 67-ма отделна механизирана бригада превзеха село Тихое от руските сили. Няколко дни по-рано стана известно, че Ивановка на Александорвско направление е била прочистена от руската армия.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) донякъде са стабилизирали положението си на фронта в Днепропетровска област. Това е постигнато чрез предислоциране на по-голямата част от резервите на руската армия от Александровско на Гуляйполско направление, отбеляза украинският военен Станислав Бунятов „Осман“, на страницата си в Telegram.

          - Реклама -

          В същото време той отбеляза, че малки руски пехотни групи се движат по цялата фронтова линия всеки ден. Боецът добави, че ВСУ успяват да елиминират по-голямата част от окупаторите, но не всички.

          Преди това Бунятов съобщи, че районът към Павлоград в Днепропетровска област е практически непрекъсната ивица открити полета. Той отбеляза, че настъплението на руските войски в този сектор на фронта ще зависи от няколко фактора.

          Наскоро войници от 67-ма отделна механизирана бригада превзеха село Тихое от руските сили. Няколко дни по-рано стана известно, че Ивановка на Александорвско направление е била прочистена от руската армия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Президентът на Полша: ЕС няма място при обсъждането на териториалните въпроси за Украйна

          Иван Христов -
          Европейският съюз няма място в обсъждането на териториални въпроси в преговорите за уреждането на конфликта в Украйна, заяви президентът на Полша Карол Навроцки. „Териториалните въпроси...
          Война

          Ситуацията за руската армия бързо се влошава в западната част на Купянск

          Иван Христов -
          Ситуацията за руската армия продължава бързо да се влошава в западната част на град Купянск, Харковска област, пише руският военен блогер Юрий Подоляка в...
          Политика

          Орбан предупреждава: Мирът е близо, но Европа рискува да подпали по-голяма война

          Пламена Ганева -
          Мирът в Украйна е по-близо от всякога, но вместо да използва този шанс, Европа тласка конфликта към ново разширяване. Това заяви унгарският премиер Виктор...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions