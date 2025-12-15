ВСУ стабилизираха положението си в Днепропетровска област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) донякъде са стабилизирали положението си на фронта в Днепропетровска област. Това е постигнато чрез предислоциране на по-голямата част от резервите на руската армия от Александровско на Гуляйполско направление, отбеляза украинският военен Станислав Бунятов „Осман“, на страницата си в Telegram.

В същото време той отбеляза, че малки руски пехотни групи се движат по цялата фронтова линия всеки ден. Боецът добави, че ВСУ успяват да елиминират по-голямата част от окупаторите, но не всички.

Преди това Бунятов съобщи, че районът към Павлоград в Днепропетровска област е практически непрекъсната ивица открити полета. Той отбеляза, че настъплението на руските войски в този сектор на фронта ще зависи от няколко фактора.

Наскоро войници от 67-ма отделна механизирана бригада превзеха село Тихое от руските сили. Няколко дни по-рано стана известно, че Ивановка на Александорвско направление е била прочистена от руската армия.