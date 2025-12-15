Вучич отваря вратата за България: Бизнесът е добре дошъл в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич прие акредитивните писма на новоназначения посланик на България в Сърбия Ангел Ангелов, съобщи БГНЕС.

- Реклама -

По време на срещата Вучич подчерта, че Сърбия е ангажирана с разширяване на икономическото сътрудничество с България и с укрепване на двустранните отношения.

„Обсъдих засилването на двустранното сътрудничество с новоназначения посланик на Република България и изразих убеждението си, че засилването на диалога може да допринесе за по-добро взаимно разбирателство и доверие, които са предпоставки за напредък и стабилност в региона.“

Сръбският президент изрично акцентира върху икономическото партньорство между двете държави, като подчерта, че българските компании са добре дошли на сръбския пазар.

„Подчертах ангажимента си за засилване на икономическото сътрудничество и заявих, че българските компании са добре дошли в Сърбия.“

Вучич пожела успех на посланик Ангелов и изрази надежда за съвместна работа в посока подобряване на отношенията между България и Сърбия, с фокус върху стабилността и развитието в региона.