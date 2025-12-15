Вучич отваря вратата за България: Бизнесът е добре дошъл в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич прие акредитивните писма на новоназначения посланик на България в Сърбия Ангел Ангелов, съобщи БГНЕС.
- Реклама -
По време на срещата Вучич подчерта, че Сърбия е ангажирана с разширяване на икономическото сътрудничество с България и с укрепване на двустранните отношения.
Сръбският президент изрично акцентира върху икономическото партньорство между двете държави, като подчерта, че българските компании са добре дошли на сръбския пазар.
Вучич пожела успех на посланик Ангелов и изрази надежда за съвместна работа в посока подобряване на отношенията между България и Сърбия, с фокус върху стабилността и развитието в региона.
Сръбският президент Александър Вучич прие акредитивните писма на новоназначения посланик на България в Сърбия Ангел Ангелов, съобщи БГНЕС.
- Реклама -
По време на срещата Вучич подчерта, че Сърбия е ангажирана с разширяване на икономическото сътрудничество с България и с укрепване на двустранните отношения.
Сръбският президент изрично акцентира върху икономическото партньорство между двете държави, като подчерта, че българските компании са добре дошли на сръбския пазар.
Вучич пожела успех на посланик Ангелов и изрази надежда за съвместна работа в посока подобряване на отношенията между България и Сърбия, с фокус върху стабилността и развитието в региона.
Този е голям лицемер, от как се е родил ни има за най-омразният му враг,(арести на границата с български граждани защото носят български книги за западните покрайнини на България, а сега очаква български инвеститори, внимавайте дами и Господа.