      понеделник, 15.12.25
          Война

          WP: Енергийната система на Украйна е на ръба на колапс, Киев и Източна Украйна са близо до блекаут

          Киев е близко до блекаут
          Киев е близко до блекаут
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Енергийната система на Украйна е на ръба на колапс поради масираните руски обстрели, а Киев и Източна Украйна са близо до блекаут, съобщава The Washington Post.

          Източници на изданието отбелязват, че руските удари биха могли напълно да деактивират системите за пренос на ток от Запада, където в момента се произвежда по-голямата част от електроенергията на Украйна, като по този начин ефективно разделят страната на две и причиняват спиране на тока на Изток.

          „Ако не сме на ръба на пълно спиране на тока в източната част на страната, то сме много близо“, заяви пред изданието високопоставен европейски дипломат.

          Събеседниците на изданието добавят, че Киев също е близо до спиране на тока.

          „Вече сме на една крачка от пълно спиране на тока в Киев“, казва пред изданието източник, запознат с енергийната ситуация.

          Освен това, според заместник-министъра на енергетиката Микола Колесник, руските въздушни атаки срещу енергийния сектор на Украйна стават все по-чести, което оставя по-малко време за възстановяване.

          В същото време изданието отбелязва, че през 2022 г., след прекъсване на електрозахранването, токът е бил възстановен в рамките на два дни, а и този път енергиен апокалипсис може да бъде избегнат.

          „Ако Украйна получи необходимите материали за бърз ремонт и Русия не бомбардира отново същите райони, ремонтите могат да се извършат бързо и няма да е „краят на света“, отбелязва източникът на изданието.

          Михайло Гончар, президент на Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, прогнозира, че електрозахранването на Украйна ще остане нестабилно през цялата зима и дори през пролетта.

