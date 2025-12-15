НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Зеленски: Киев и Вашингтон остават с различни позиции за територията

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна и Съединените щати все още имат разминаващи се позиции по ключовия въпрос за отстъпване на украинска територия, след двудневните разговори в Берлин, насочени към прекратяване на войната с Русия, предаде АФП.

          „Имаше достатъчно диалог по въпроса за територията и, честно казано, смятам, че все още имаме различни позиции, но вярвам, че моите колеги чуха моята лична позиция“, каза Зеленски пред журналисти.

          - Реклама -

          По-рано на 15 декември Съединените щати съобщиха, че са предложили на Украйна силни гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, като изразиха увереност, че Русия ще ги приеме. Вашингтон определи този ход като потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната.

          Американски официални представители оцениха часовете преговори в Берлин с президента Зеленски като положителни и заявиха, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп ще проведе по-късно на 15 декември телефонни разговори както с украинския лидер, така и с европейски партньори, с цел придвижване на споразумението напред.

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна и Съединените щати все още имат разминаващи се позиции по ключовия въпрос за отстъпване на украинска територия, след двудневните разговори в Берлин, насочени към прекратяване на войната с Русия, предаде АФП.

          „Имаше достатъчно диалог по въпроса за територията и, честно казано, смятам, че все още имаме различни позиции, но вярвам, че моите колеги чуха моята лична позиция“, каза Зеленски пред журналисти.

          - Реклама -

          По-рано на 15 декември Съединените щати съобщиха, че са предложили на Украйна силни гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, като изразиха увереност, че Русия ще ги приеме. Вашингтон определи този ход като потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната.

          Американски официални представители оцениха часовете преговори в Берлин с президента Зеленски като положителни и заявиха, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп ще проведе по-късно на 15 декември телефонни разговори както с украинския лидер, така и с европейски партньори, с цел придвижване на споразумението напред.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          МНС отхвърли възражение на Израел и остави в сила разследването за Газа

          Красимир Попов -
          Съдии от Апелативната камара на Международния наказателен съд (МНС) отхвърлиха едно от правните възражения, подадени от Израел срещу разследването на съда относно действията му...
          Политика

          Зеленски настоява замразените руски активи да бъдат използвани за защитата на Украйна

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски призова замразените руски активи да бъдат използвани „за защитата срещу руската агресия“, в момент когато Европейският съюз полага интензивни усилия...
          Политика

          САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност по модел на НАТО

          Красимир Попов -
          Съединените щати заявиха, че са предложили на Украйна силни гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, и изразиха увереност, че Русия ще ги...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions