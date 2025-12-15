Зеленски: Киев и Вашингтон остават с различни позиции за територията

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна и Съединените щати все още имат разминаващи се позиции по ключовия въпрос за отстъпване на украинска територия, след двудневните разговори в Берлин, насочени към прекратяване на войната с Русия, предаде АФП.

„Имаше достатъчно диалог по въпроса за територията и, честно казано, смятам, че все още имаме различни позиции, но вярвам, че моите колеги чуха моята лична позиция", каза Зеленски пред журналисти.

По-рано на 15 декември Съединените щати съобщиха, че са предложили на Украйна силни гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, като изразиха увереност, че Русия ще ги приеме. Вашингтон определи този ход като потенциален пробив в усилията за прекратяване на войната.

Американски официални представители оцениха часовете преговори в Берлин с президента Зеленски като положителни и заявиха, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп ще проведе по-късно на 15 декември телефонни разговори както с украинския лидер, така и с европейски партньори, с цел придвижване на споразумението напред.