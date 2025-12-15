Зеленски настоява замразените руски активи да бъдат използвани за защитата на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски призова замразените руски активи да бъдат използвани „за защитата срещу руската агресия“, в момент когато Европейският съюз полага интензивни усилия да постигне съгласие по план за използване на средствата в подкрепа на Киев.

„Тези средства трябва действително и изцяло да работят за защитата срещу руската агресия. Това е справедливо, разумно и трябва да бъде постижимо", заяви Зеленски по време на бизнес форум в Берлин, предаде АФП.

В стремежа си да подпомогне Украйна и да гарантира нейната финансова устойчивост, Европейският съюз представи план за използване на замразени руски активи, с който цели мобилизиране на около 90 милиарда евро (105 милиарда долара) през следващите две години.

Съюзът търси механизъм за финансиране на заем за Киев, който според предложението да бъде изплатен чрез бъдещи руски репарации към Украйна.

Макар планът да има силната подкрепа на редица държави членки, включително Германия, той среща твърда съпротива от страна на Белгия. В страната се намира международната депозитарна институция Euroclear, която държи по-голямата част от руските активи, а белгийските власти досега отхвърлят предложението поради опасения от възможни правни последици.

Лидерите на ЕС са под силен натиск да постигнат споразумение по плана на срещата на върха, която започва на 18 декември.

Говорейки редом до Зеленски в Берлин, германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че финализирането на плана е „ключов въпрос“, който трябва да бъде решен незабавно.

„Ако не успеем в това, способността на Европейския съюз да действа ще бъде сериозно подкопана за години напред, ако не и за по-дълго, и ще покажем на света, че сме неспособни да застанем заедно и да действаме в толкова решаващ момент от нашата история“, заяви Мерц.

По-рано върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас каза пред журналисти, че Съюзът е изправен пред „много важни“ решения.