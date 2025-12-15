НА ЖИВО
          Зеленски: САЩ не са искали Украйна да се изтегли от Донецка област

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати не са изисквали от Украйна да се изтегли от Донецка област като част от обсъждания „мирен план“, предаде агенция УНИАН.

          „Бих искал да уважаваме делегацията на президента Тръмп. И не вярвам, че Съединените американски щати са изисквали нещо. Гледам на нас като на стратегически партньори. Затова бих го формулирал така: от Съединените щати чухме руската визия по въпроса за териториите. Ние ги възприемаме като искания на Руската федерация. И следователно, аз също не бих могъл да изисквам нищо от Съединените американски щати“, заяви Зеленски.

          Той направи изявлението по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц днес в Берлин.

          Зеленски посочи още, че настоящите версии на подготвяните документи вече не съдържат деструктивни елементи. По думите му въпросът за отстъпките вече не стои на дневен ред.

          Въпреки това той подчерта, че Украйна и Русия продължават да имат коренно различни позиции по въпроса за украинските територии, който остава най-чувствителната тема в преговорния процес.

