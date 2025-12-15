НА ЖИВО
          Земетресение от 4,2 по Рихтер разтърси турския окръг Хатай

          Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 12:20 ч. местно време (11:20 ч. българско време) в южния турски окръг Хатай. Това съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

          Трусът е бил на дълбочина от 7 километра, като епицентърът се намира в град Антакия – район, силно засегнат от разрушителните земетресения през последните години.

          По информация на валийството на Хатай към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Ситуацията се следи от местните власти и службите за извънредни ситуации.

          Регионът остава сеизмично активен, като турските институции призовават населението да бъде подготвено и да спазва указанията за безопасност при подобни инциденти.

